Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 7-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 7-0 Yendi

Erzurumspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, önemli galibiyet sonrası oyuncularını kutladı.

08.02.2025 17:46
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladı.

Oyuncularının maçı başından sonuna kadar iyi götürdüğünü belirten Kutlu, şöyle devam etti:

"Yeni Malatyaspor'a da geçmiş olsun diyorum, tabii ki düşmüş oldukları durum çok üzücü. Türk futbolu açısından Yeni Malatyaspor önemli bir camia, yöneticilerin en kısa zamanda kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yasa ve kanunlarla bir takım yaptırımlar olması gerekiyor ki bu güzide kulüpler bu hale düşmesin. Şimdi bu takımı, camiayı bu hale düşüren yöneticiler ortada yoklar. Altyapıdan yetişmiş 17-18 yaşında gencecik futbolcuların üzerine Malatya şehrinin yükü bırakılmış durumda. Malatyaspor'a bundan sonraki yıllarda başarılar diliyorum."

Son dört maçta 3 galibiyet ile 1 beraberlikleri bulunduğunu hatırlatan Kutlu, "Bu maçlar bizim adımıza çok önemliydi. Bugünkü maç zorluk açısından kolay gözükse de kontrasyon kaybı yaşayan takımlara karşı zorlu geçebilirdi. Ankaragücü, Bandırma, Kocaelispor, Malatyaspor gibi 4 maç zorlu maç, üç galibiyet almak bizim açımızdan önemliydi. Çarşamba günü Gençlerbirliği maçımız var, bu maçtanda 3 puan alarak, yukarıdaki hedefimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise son iki haftadır hezimetle sonuçlanan müsabakalar oynadıklarını aktardı.

Takımın sezon sonuna kadar devam edecekse 7-0'lık sonuçların takımın, taraftarın ayıbı olmadığını dile getiren Uçkun, "Her deplasman sahipsiz Malatya diyerek, geçen hafta Keçiören maçında 'hükümet uyuma Malatya sahipsiz' diyen Keçiören taraftarının dahi tüm taraftarların sahipsiz Malatya olmasını bilmesine rağmen, bu memlekette bu takıma sahip çıkılmaması düşündürücü bir şey. Bu saatten sonra ne olur hep beraber bakacağız." ifadelerini kullandı.

Sezon başında takımdaki 11 oyuncunun farklı kulüplere gittiğini anımsatan Uçkun, "Hem U-19'u hem A takımını beraber götürmek zorundayız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 7-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 7-0 Yendi - Son Dakika
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