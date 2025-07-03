Erzurumspor FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, takımın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde sabah yaptıkları idmanda ısınma, dayanıklılık koşusu, kuvvet ve geniş alan çalışması yaptı.

Erzurum temsilcisi, akşam ise salonda kuvvet çalışması yaparak günü tamamladı.