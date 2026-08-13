Erzurumspor Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurumspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Erzurumspor Hazırlıklara Devam Ediyor
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Erzurumspor FK, Amed Sportif ile karşılaşma hazırlıklarını sürdürdü ve Diyarbakır'a gidecek.

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 1. haftasında 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıkları kapsamında dün sabah ve akşam saatlerinde kendi tesislerinde antrenman yaptı. Dadaşlar, bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sezona deplasmanda başlayacak olan Erzurumspor FK, Erzurum'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra 15 Ağustos Cumartesi günü kara yoluyla Diyarbakır'a gidecek. Mavi-beyazlı ekip, Diyarbakır'da yapacağı son antrenmanın ardından karşılaşma saatini bekleyecek.

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika

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