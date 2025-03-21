Erzurumspor Hibrit Çime Geçiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurum spor FK'nın kulüp başkanı Ahmet Dal, takımın maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemininin hibrit çime dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Başkan Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, mavi-beyazlı takımın ligin geride kalan 30 haftasında 15 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak 51 puanla üçüncü sırada yer aldığını hatırlattı.

Erzurum'a yeni bir stat yapılması noktasında girişimlerinin devam ettiğini bildiren Dal, şöyle konuştu:

"Mevcut stadın zemini için de bir takım çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. İnşallah mayıs ayının ikinci haftasında takımımız sahadan çıkar çıkmaz zeminin komple kaldırılıp hibrit çime döndürülmesi için girişimlerde bulunduk. Taraftarımız, 'Cumhurbaşkanımızdan yeni bir stat sözü almıştık' diyebilirler ama bunun yapımı minimum 2-3 yıl sürer. Bu sürede takımımız maçlarını bu statta oynayacak. Dolayısıyla şu anki stadın zemini çok önemli. Çünkü sadece saha içinde mücadele ederken dışında da birileri kulübün, şehrin aleyhine algı yapmasına sebep oluyor. 'Zeminleri kötü' diyorlar. Süper Lig'de bile birçok kulübün zeminleri çok kötü durumda. 1. Lig'de de aynı sadece Erzurumspor'un değil."

Dal, yeni stat çalışmalarına bir an önce başlanılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ve bu sözün ardından Bakanlık yetkilileri ve biz aynı zamanda Atatürk Üniversitesi de bu işin içinde. Bir an önce projenin yapılması ve temelinin atılması çünkü Erzurum'da bir hafta demek belki bir sezon demek. Bir hafta geç başlarsak belki bir sezon kaybederiz. Bir an önce söz verilmişken stat noktasında adım atılması en büyük beklentimiz. Erzurum'un ve taraftarımızın beklentisine uygun, tekrar stat sorunu yaşamayacağımız yer olsun istiyoruz. Yaşayan bir stat planlanıyor. Sadece maç değil haftanın her günü spor tesisleriyle, kafeteryalarıyla şehrin ekonomisine de katkı sağlayan bir yer planlanıyor."

Kalan 8 haftayı başarılı bir şekilde geçirmeyi planladıklarını anlatan Dal, şunları kaydetti:

"Tadı damağımızda kaldı, iki defa Süper Lig'e çıktık ve çıkar çıkmaz düştük ama artık biz Süper Lig'de nasıl kalınır çok iyi biliyoruz. Allah nasip eder Süper Lig'e çıkarsak iki defa yaşatılan zulmü bir daha yaşamayacağız. Hedefimiz öncelikli olarak Erzurumspor'un ligde kalacağı puana kavuşmak ama tek hedefimiz demedim. Daha sade ekonomik maliyetli bir takım kurduk. Tabii ki biz şampiyonluk istemiyoruz değil en azından az bütçe harcayıp Süper Lig'e çıkarsanız borçsuz olarak rahat edersiniz. Başkan olarak benden çok Süper Lig'e çıkmak isteyen yoktur. Çok para harcayıp şampiyon olmak değil önemli olan rakiplere göre daha az para harcayıp ligde başarılı olmaktır. Kalan 8 haftayı da en başarılı şekilde tamamlayıp ligin sonunda taraftarımızın beklentisine uygun takımımızın geleceği en iyi gelmek istiyoruz. Bu şampiyonluksa şampiyonluk, play-off ise play off, Süper Lig'e çıkmaksa Süper Lig."