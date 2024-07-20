Erzurumspor, Neftçi Bakü ile golsüz berabere kaldı

Yeni sezona Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi'nde hazırlanan Erzurumspor'un, Neftçi Bakü takımıyla oynadığı müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde günde çift antrenman ile hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılar, Erzurum'da kamp hazırlıklarını sürdüren Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Taraftarlarında ilgi gösterdiği müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı. - ERZURUM
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