Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta bugün yapılan 9 maçla sona erdi.

Ligde tamamlanan 36. hafta maçlarının ardından deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Haftaya ikinci sırada giren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor ise sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

İstanbul temsilcisi, 73 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Diyarbakır ekibi 72 puanda kalarak üçüncülüğe geriledi.

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor ve Özbeyli Bandırmaspor, play-off potasında yer aldı.

Ligde tutunma mücadelesi veren Antalya temsilcisi Serikspor, deplasmanda Manisa FK'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Serikspor, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından 1. Lig'e veda eden dördüncü ve son takım oldu.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'de 36. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: 1-1

Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK: 1-1

Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor: 3-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor: 1-1

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: 3-1

Boluspor-Adana Demirspor: 6-0

Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-0

Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 1-2

Manisa FK-Serikspor: 1-0

Puan durumu

Ligde 36. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.ERZURUMSPOR FK 36 23 10 3 80 25 55 79 2.ESENLER EROKSPOR 36 21 10 5 80 33 47 73 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 36 21 9 6 77 38 39 72 4.ARCA ÇORUM FK 36 20 7 9 58 38 20 67 5.SİPAY BODRUM FK 36 18 9 9 70 37 33 63 6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 36 15 14 7 55 32 23 59 7.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR 36 15 11 10 45 33 12 56 8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 36 14 12 10 67 41 26 54 9.MANİSA FK 36 15 7 14 51 54 -3 52 10.ÖZBELSAN SİVASSPOR 36 13 11 12 45 41 4 50 11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK 36 13 10 13 50 41 9 49 12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 36 13 10 13 48 49 -1 49 13.SMS GRUP SARIYERSPOR 35 13 7 15 41 41 0 46 14.BOLUSPOR 36 13 6 17 58 54 4 45 15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 36 12 7 17 43 46 -3 43 16.İSTANBULSPOR 35 10 13 12 43 52 -9 43 17.SERİKSPOR 36 10 6 20 39 70 -31 36 18.SAKARYASPOR 36 8 10 18 45 63 -18 34 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 1 8 27 28 97 -69 11 20.ADANA DEMİRSPOR 36 1 3 32 20 158 -138 -57 Not: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir. Not: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir. 37. hafta programı Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı henüz açıklanmadı. Küme düşecek 4 takımın da belli olduğu ligde, Süper Lig'e yükselecek ikinci takım ile play-off'a girecek ekipler arasında büyük rekabet yaşanacak. Ligde 37. haftada yapılacak maçlar şöyle: Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan) Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül) Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe) Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana) İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Stadı henüz açıklanmadı) SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş) Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik) Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir) Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk) Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)

Kaynak: AA