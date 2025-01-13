Erzurumspor U16, Samsunspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Erzurumspor U16, Samsunspor'u 3-1 yendi

Erzurumspor U16, Samsunspor\'u 3-1 yendi

Erzurumspor U16, Samsunspor'u 3-1 mağlup ederek zirve mücadelesini sürdürüyor. Teknik direktör Savaş Başçoban başarılı performansını vurguladı.

13.01.2025 13:29
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Erzurumspor U16 Yaş Futbol Takımı, Trabzonspor'dan sonra Samsunspor'u da dize getirdi. Önceki hafta Trabzonspor'a yarım düzine gol atan Antrenör Savaş Başçoban'ın talebeleri, bu kez Samsunspor'u 3-1'lik skorla evine uğurladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U16 Gelişim Liginde mücadele eden Erzurumspor, aldığı başarılı skorlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik Patron Savaş Başçoban nezaretindeki Mavi-beyazlı ekip sahada rüzgar gibi esiyor. Ligde zirve mücadelesi veren U16'lık Dadaşlar, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u Muhammet Ali Sünbül (2), Arda Şencan, Enes Soslu, Musa Batur ve Arda Çınar'ın golleri ile 6-0 mağlup ederek büyük bir sükse yapmıştı.

Teknik Patron Savaş Başçoban'ın talebeleri bu kez de Samsunspor'u eli boş gönderdi. Karadeniz ekibine gol yağdıran Mavi-beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrılarak zirve inadını sürdürdü. Erzurumspor U16 takımına galibiyeti getiren golleri Muhammet Ali Sünbül (2) ve Tufan Çakmak kaydetti. Batuhan Karanfil'in golü Karadeniz temsilcisine yetmedi. Zirve takibini sürdüren Erzurumspor U16 takımı, 27 puanlı Trabzonspor'un 1 puan ardından 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Genç Dadaşlar zirveye adım adım yaklaşırken, teknik patron Savaş Başçoban, oyuncularından bundan sonraki maçlarda çok daha dikkatli olmalarını ve rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. Başçoban, "Biz bu günlere Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen ile Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'ın destekleriyle geldik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki, başarımızı lig sonuna kadar devam ettirip, grubumuzda şampiyon olacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor U16, Samsunspor'u 3-1 yendi - Son Dakika

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