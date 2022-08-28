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Elazığspor, Aksaray, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 2 Aksaray Gençlikspor: 0 - Son Dakika

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