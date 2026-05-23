Esenler Erokspor - Arca Çorum FK Final Maçı

Trendyol 1. Lig play-off finalinde yarın Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak.
Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu yapacak.
