Esenler Erokspor Kupayı Kazandı - Son Dakika
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Esenler Erokspor Kupayı Kazandı

Esenler Erokspor, finalde Konya Büyükşehir Belediyespor'u 69-66 mağlup ederek kupayı kazandı.

18.01.2025 19:46
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Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan

Esenler Erokspor: Berkay Bayar 2, Watson 19, Simmons 10, Alihan Deniz Genç 6, Metehan Akyel 14, Hüseyin Akın Kandemir 7, Tolga Kaan Birer 1, Berkay Sinirlioğlu 2, Tayfun Erülkü 4, Yiğit Baran Sarıkaya 4

Konya Büyükşehir Belediyespor: Furkan Ayça, Williams 20, Oğulcan Baykan 15, Muhammed Kalkan 3, Oğulcan Metehan Deniz 5, Önder Atun, Koralp Türk 5, Alp Karahan 11, Barış Çağan Özkan 7

1. Periyot: 16-16

Devre: 40-39

3. Periyot: 54-52

Basketbolda 2025 Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nı Esenler Erokspor kazandı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Esenler Erokspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakayı Esenler Erokspor 69-66 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Esenler Erokspor'da 19 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergileyen Watson final maçının en değerli oyuncusu seçildi. İstanbul temsilcisinde Metehan Akyel'in 14, Simmons'un 10 sayısı galibiyette başrolü oynadı.

Konya Büyükşehir Belediyespor'da ise Williams'ın 20, Oğulcan Baykan'ın 15, Alp Karahan'ın ise 11 sayılık performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor Kupayı Kazandı - Son Dakika

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