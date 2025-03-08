Esenler Erokspor ve Manisa FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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Esenler Erokspor ve Manisa FK Berabere Kaldı

Esenler Erokspor ve Manisa FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Goller: Cissokho ve Fernandes.

08.03.2025 22:47
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Diallo'nun pasında penaltı noktası gerisinde Cissokho'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

29. dakikada kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın hatalı pasında topla buluşan Minchev, ceza sahası dışından boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada sağ kanattan Furkan Orak'ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Junior Fernandes'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'ın sağından ağlara gitti. 1-1

59. dakikada sol taraftan Muhammed Kiprit'in pasında ön direkte Toure'nin yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top üstten kornere çıktı.

68. dakikada Diallo'nun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Ekrem Kılıçarslan meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Yusuf Susuz, Ömer Gezer

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak, Jack, Tugay Kacar (Laine dk. 46), Benhur Keser (Faye dk. 46), Ertuğrul Furat (Alper Karaman dk. 46), Junior Fernandes (Berkay Aydoğmuş dk. 88), Kayode (Catakovic dk. 75)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Sakıb Aytaç, Metehan Mert

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Bartu Göçmen, Umut Erdem, Cissokho (Ensar Akgün dk. 81), Birama Toure (Kadir Kaan Yurdakul dk. 81), Diallo, Oğuz Gürbulak, Minchev (Fofana dk. 62), Muhammed Kiprit (Osuji dk. 76)

Yedekler: Samet Karabatak, Kerem Arık, Ramirez, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Efe Taylan Altunkara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Junior Fernandes (dk. 44) (Esenler Erokspor), Cissokho (dk. 23) (Manisa FK)

Sarı kart: Diallo (Manisa FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor ve Manisa FK Berabere Kaldı - Son Dakika

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