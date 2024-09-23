Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak

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Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Esenler Erokspor Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ligde yaptığı 5 maçın birini kazanan ve 4 yenilgi yaşayan Esenler Erokspor, topladığı 3 puanla 19. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı maçlarda puan alamayan ve üç puan silme cezası bulunan Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son basamakta bulunuyor.