Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Esenler Erokspor Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Ligde yaptığı 5 maçın birini kazanan ve 4 yenilgi yaşayan Esenler Erokspor, topladığı 3 puanla 19. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı maçlarda puan alamayan ve üç puan silme cezası bulunan Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son basamakta bulunuyor.
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