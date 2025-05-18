Esenyurt Belediyesi'nden Spor Akademilerine Hazırlık Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Esenyurt Belediyesi'nden Spor Akademilerine Hazırlık Kursu

Esenyurt Belediyesi\'nden Spor Akademilerine Hazırlık Kursu

Esenyurt Belediyesi, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için düzenlediği hazırlık kursuyla, öğrencilere haftanın 6 günü gerçekleştirilen antrenmanlar ile zorlu sınavlara hazırlanmalarında destek sunuyor. Disiplinli eğitim ve birebir uygulamalı yöntemlerle gençlerin başarılarına katkı sağlanıyor.

18.05.2025 10:01  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi Spor Akademilerine Hazırlık Kursu, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, haftanın 6 günü süren antrenmanlarla zorlu sınavlara hazırlanıyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Akademilerine Hazırlık Kursu, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi ve spor liselerine hazırlanan öğrenciler, haftanın 6 günü süren antrenmanlarla zorlu sınavlara hazırlanıyor.

Disiplinli eğitim, güçlü destek!

Belediyeye ait spor tesislerinde yürütülen kurslar, her kurumun sınav formatına uygun parkurlarla gençlere birebir uygulamalı eğitim imkanı sunuyor. Yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik destek ve rehberlik hizmeti de verilen programda, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun gençler de yer alıyor. Kurslar, gençlerin özgüven kazanmalarına, disiplinli çalışmayı öğrenmelerine ve sınavlara en verimli şekilde hazırlanmalarına katkı sağlıyor.

Emre Okal: "Antrenman temposunu oldukça artırdık"

Öğrencilerle yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirten antrenör Emre Okal, "Spor lisesi, PMYO, POMEM ve BESYO gibi kurumlara hazırlanan gençlerimize burada eğitim veriyoruz. Şu an antrenman temposunu oldukça artırdık. Aralık ayından bu yana düzenli bir şekilde çalışıyoruz. 17 Haziran'daki Temel Yeterlilik Sınavı'nın ardından parkur ve yetenek sınavları yapılacak. Gençlerimizin performansı her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hepsine güveniyoruz, inşallah başarılı olacaklar" dedi.

Güllü Kocabey: "Esenyurt Belediyesi'nin sunduğu imkandan çok memnunuz"

Kursiyer Güllü Kocabey ise BESYO hedefine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "BESYO okumak ve antrenör olmak istiyorum. Aralık ayından beri haftanın altı günü bu kurslara katılıyorum. Antrenmanları düzenli ve disiplinli yapmaya özen gösteriyorum. Esenyurt Belediyesi'nin sunduğu bu imkandan çok memnunuz. Hocalarımız gerçekten çok iyi ve disiplinli. Bize bu fırsatı sundukları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Belediye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenyurt Belediyesi'nden Spor Akademilerine Hazırlık Kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
09:43
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü
08:45
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
02:58
Eurovision 2025’i Avusturya kazandı Finale İsrail protestosu damga vurdu
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu
17:16
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı 3 şube kapatıldı
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 11:05:26. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden Spor Akademilerine Hazırlık Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.