Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi - Son Dakika
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Spor

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

Eşi İstanbul\'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray\'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
12.06.2025 17:17
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Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından transferde gözünü bir başka yıldız İlkay Gündoğan'a çevirirken, eşinin İstanbul'dan yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılarda bu transferin ardından gözler girişimlerin sürdüğü İlkay Gündoğan'a çevrildi.

Mertens'in ayrılığı sonrası o bölgeye İlkay Gündoğan'ı alan Galatasaray, yıldız oyuncu için tüm şartlarını zorluyor. 34 yaşındaki İlkay'ın da taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferi de kısa sürede bitirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

EŞİNİN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın eşi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak taraftarları heyecana soktu. Gündoğan'ın eşi, İlkay Gündoğan'ın fotoğrafını çekerek İstanbul'da olduklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından 'Galatasaray ile görüşmeye geldi' şeklinde yorumlandı.

MANCHESTER CİTY'NİN KADROSUNDA YER ALIYORDU

İlkay Gündoğan'ın Manchester City'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Amerika kamp kadrosunda yer almasına rağmen böyle bir paylaşımın yapılması taraftarlarda ayrı bir merak uyandırdı.

İşte o paylaşım;

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

İlkay Gündoğan, Galatasaray, Leroy Sane, İstanbul, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Osman Yılmaz:
    alırsa yatar bundan bisey olmaz 29 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sane tamam iyi'de İlkay da ne yani yaş 34 ne kadar yararlı olabilecek bence soru işareti.??? 18 5 Yanıtla
  • Hakan şen:
    alırsak hata yaparız umarım almazlar 11 3 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Gereksiz transfer olur onun yerine genç bir futbolcu daha faydalı olur 1 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bu saatten sonra geçmiş olsun İlkay, sen mesut ol gibi çöp transfer olursun 1 1 Yanıtla
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