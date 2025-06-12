Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılarda bu transferin ardından gözler girişimlerin sürdüğü İlkay Gündoğan'a çevrildi.
Mertens'in ayrılığı sonrası o bölgeye İlkay Gündoğan'ı alan Galatasaray, yıldız oyuncu için tüm şartlarını zorluyor. 34 yaşındaki İlkay'ın da taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferi de kısa sürede bitirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.
Öte yandan İlkay Gündoğan'ın eşi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak taraftarları heyecana soktu. Gündoğan'ın eşi, İlkay Gündoğan'ın fotoğrafını çekerek İstanbul'da olduklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından 'Galatasaray ile görüşmeye geldi' şeklinde yorumlandı.
İlkay Gündoğan'ın Manchester City'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Amerika kamp kadrosunda yer almasına rağmen böyle bir paylaşımın yapılması taraftarlarda ayrı bir merak uyandırdı.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi - Son Dakika
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