Sezonun yorgunluğunu eşiyle birlikte Ibıza'da atmak isteyen yıldız oyuncu Veratti'nin tatili zehir oldu. İspanya polisi, Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Verratti'nin, İbiza'da tatilini geçirmek için kiraladığı evin hırsızlar tarafından soyulduğunu açıkladı.
Marco Veratti ve model eşi Jessica Aidi'ye ait mücevher, saat ve bir miktar nakit para hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızların verdiği zararın 2,5 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi. Ünlü çiftin bu olay sırasında evde olmadığı aktarıldı.
Marca'da yer alan habere göre, Verratti'nin kiraladığı ev eski yıldız futbolcu Ronaldo'ya ait. Bu hırsızlık konusuna Ronaldo ve Veratti'den herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Spor › Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı - Son Dakika