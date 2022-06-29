Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı - Son Dakika
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Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı

29.06.2022 11:15

Paris Saint-Germain'in İtalyan orta sahası Veratti, eşiyle tatilini geçirdiği İbiza'da kiraladığı ev, hırsızlar tarafından soyuldu. Veratti'nin 2,5 milyon sterlin değerinde eşyasının çalındığı ortaya çıktı.

Sezonun yorgunluğunu eşiyle birlikte Ibıza'da atmak isteyen yıldız oyuncu Veratti'nin tatili zehir oldu. İspanya polisi, Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Verratti'nin, İbiza'da tatilini geçirmek için kiraladığı evin hırsızlar tarafından soyulduğunu açıkladı.

Eşiyle tatil yapan Marco Veratti'nin evi soyuldu! Çalınan eşyaların değeri dudak uçuklattı

2.5 MİLYON STERLİN

Marco Veratti ve model eşi Jessica Aidi'ye ait mücevher, saat ve bir miktar nakit para hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızların verdiği zararın 2,5 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi. Ünlü çiftin bu olay sırasında evde olmadığı aktarıldı.

Eşiyle tatil yapan Marco Veratti'nin evi soyuldu! Çalınan eşyaların değeri dudak uçuklattı

EV ESKİ FUTBOLCU RONALDO'NUN

Marca'da yer alan habere göre, Verratti'nin kiraladığı ev eski yıldız futbolcu Ronaldo'ya ait. Bu hırsızlık konusuna Ronaldo ve Veratti'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Eşiyle tatil yapan Marco Veratti'nin evi soyuldu! Çalınan eşyaların değeri dudak uçuklattı
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Son Dakika Spor Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı - Son Dakika
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