Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, 35 yaşında hayatını kaybetti

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, 35 yaşındaki yaşamını yitirdi.
Kariyerinde Miami Dolphins, Indianapolis Colts ve Buffalo Bills takımlarında forma giyen ve iki kez Pro Bowl oynayan Davis'in, büyükannesinin evinde ölü bulunduğu açıklandı.
Polis raporuna göre Davis'in ölümünde cinayet şüphesinin bulunmadığı ancak soruşturmanın devam ettiği basına yansıdı.
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Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki Ata Çağdaş Türközü, spor sayesinde geleceğe umutla bakıyor. Otizm tanısı konulan Türközü, yüzme ve masa tenisiyle gelişim göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi ise hedefi Avrupa şampiyonluğu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Milas Orman İşletme Müdürlüğü oldu. Final maçında Bölge Müdürlüğü takımıyla karşı karşıya gelen Milas takımı, 4-1'lik skorla galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Köyceğiz işletmesi elde etti.
Denizli'de bulunan bir girişimci, Hindistan cevizi kabuğundan yapılan nargile kömürüne alternatif olarak fındık kabuğundan kömür üretmeye başladı. Bülent Öztürk adlı girişimci, fındık kabuğu ve çeşitli meyve çekirdekleriyle yaptığı denemeler sonucunda en yakın ürünü elde etti ve ihracat yapmaya başladı. Öztürk, fındık kabuğundan yapılan nargile kömürünü restoranlara, köftecilere, balıkçılara ve kokoreççilere satmaktadır.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası bulunan milli boksör Gizem Özer, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını almayı hedefliyor. Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa dereceleri bulunan Özer, Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Şampiyona hazırlıklarını sürdüren milli sporcu, takım halinde de şampiyon olmayı hedefliyor.
Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki otizmli Sarp Bulut, 6 yıl önce çekinerek başladığı yüzmede kendini daha da geliştirerek yarışmalara katılmak istiyor. Bulut ailesi, 3 yaşındayken otizm tanısı konulan Sarp ile sosyal hayattan kopmaması için çeşitli etkinliklere katılmaya başladı. Sarp, 9 yaşındayken ailesi tarafından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kursuna yazdırıldı. İlk başladığında havuza girmeye çekinen Sarp yüzme antrenörü Anıl Bulut ile yaptığı çalışmalarla bir yılda kendi başına yüzecek seviyeye geldi. Namık Kemal Üniversitesi havuzunda haftanın 3 günü tek başına yüzerek sürekli kendini geliştiren Sarp, yarışmalara katılarak madalya kazanmak istiyor. Sarp Bulut, yüzmeyi çok sevdiğini ve yarışmalara katılarak madalya kazanmak istediğini belirtti. Yüzme antrenörü Anıl Bulut ise özel çocukların suda sosyalleşmesinin ailelerini ve çocukları mutlu ettiğini söyledi. Sarp'ın yüzme becerisinin zamanla geliştiğini ve artık yarışmalara katılabilecek seviyeye geldiğini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor ile 40. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 39 maçta Fenerbahçe 22 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 5 galibiyet elde etti. Kadıköy'de oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü daha belirgin oldu. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 6-0 gibi farklı skorlarla da mağlup etti.
Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında yarın Düzcespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Menemen FK deplasmanda 4-2 kazanan taraf olmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Konyaspor küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alırken, Trabzonspor ise 3. sırada bulunuyor.
Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına verdiği röportajda, Demirspor'daki görev süresi ve ayrılık süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'un o dönemki başkanı Murat Sancak'ı sert eleştiren Kluivert, ''İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık.Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım'' dedi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe, yarın Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız'ın sakatlığı bulunuyor. Göztepe, son 7 haftaya en yakın takipçisi Sakaryaspor'un 9 puan önünde ikinci sırada girdi ve son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. Adana Demirspor, 2. sırada bulunan Fenerbahçe'yi yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunurken, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.
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