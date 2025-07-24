Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 4-2'lik skorla kaybetti.
Beşiktaşlı taraftarların futbolculara tepki göstermesine tepki koyan Oğuzhan Özyakup, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Oğuzhan Özyakup, yaptığı paylaşımda, "Sezonun ilk maçında futbolcuları yuhalamak doğru değil. Ne yaşanırsa yaşansın, bu tepkilerin kimseye faydası yok!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi - Son Dakika
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