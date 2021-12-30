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Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi! - Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi!

30.12.2021 16:07

Devre arasında orta saha takviyesi yapma hazırlığında olan Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli Jailson geldi. Brezilya basını, Galatasaray'ın harekete geçeceğini iddia etti.

İki sezon Fenerbahçe forması giyen ve Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutan Jailson, takım değiştirme hazırlığında. Jailson, orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine geldi.

En güzel aşklar nefretle başlar! Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası

MADDİ SIKINTILAR

Brezilya basınından UOL Esporta'da yer alan habere göre; Çin ekibi ödeme sıkıntıları nedeniyle Jailson'la yolları ayırdı.

En güzel aşklar nefretle başlar! Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası

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Devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek Galatasaray için Jailson adeta piyango oldu. Brezilya basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Jailson'u ilk adaylar arasına aldığını ileri sürdü.

En güzel aşklar nefretle başlar! Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası
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Galatasaray, Fenerbahçe, Brezilya, Jailson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi! - Son Dakika
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