Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi!

İki sezon Fenerbahçe forması giyen ve Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutan Jailson, takım değiştirme hazırlığında. Jailson, orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine geldi.
Brezilya basınından UOL Esporta'da yer alan habere göre; Çin ekibi ödeme sıkıntıları nedeniyle Jailson'la yolları ayırdı.
Devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek Galatasaray için Jailson adeta piyango oldu. Brezilya basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Jailson'u ilk adaylar arasına aldığını ileri sürdü.
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