Eski Fenerli Caulker'ın açıklamaları ortalığı yıktı: En büyük kulüp Galatasaray - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Fenerli Caulker'ın açıklamaları ortalığı yıktı: En büyük kulüp Galatasaray

27.04.2023 22:23

Fenerbahçe'nin eski yıldızı İngiliz futbolcu Steven Caulker, Türkiye günleriyle ilgili dikkate değer itiraflarda bulundu. Caulker, "Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci takımı" ifadelerini kullandı.

2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan, resmi maç oynamadan kulüpten gönderilen Steven Caulker, Under The Cosh YouTube kanalında Türkiye'deki günleriyle ilgili birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. Caulker, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

İşte Caulker'in açıklamaları:

Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya da olsa oraya gitmek istedim. Fenerbahçe'ye geldim ve 2 gün sonra Pereira geldi. Görüşmelerimizde adı bile geçmiyordu. Geldiğinde beni istemediğini anladım. Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı

"BENİM YERİME ÇİN'DEN OYUNCU ALDILAR"

Benim yerime alınan isim Kim Min-Jae'ydi. 'Benim yerime Çin'den bir oyuncu mu aldılar gerçekten?' dedim ama inanılmaz bir oyuncuydu. Şu anda Napoli'de oynuyor ve harika bir sezon geçiriyor. Fenerbahçe öyle bir oyuncu bulmuştu ki '100 milyon euroya Real Madrid'e satabilirler' diye düşündüm.

"GALATASARAY'A GİTMEK İSTEDİM"

Türkiye'de en çok gitmek istediğim takım Galatasaray'dı. Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben Fenerbahçe'ye gitmek istedim çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulübüydü.

Steven Caulker'in açıklamaları gündemi yerinden oynattı: F.Bahçe, G.Saray'dan sonra en büyük ikinci takım

"SERGEN YALÇIN YÜZÜME DUMAN ÜFLEDİ"

Sergen Yalçın, Türk futbol efsanesi. Zararlı alışkanlıkları var, kumar oynar. Otelde karşıma oturdu ve sigara dumanını yüzüme üfledi. Antalyaspor'a gittiğimi zannediyordum meğer Alanyaspor'muş.

"MESUT BANA ASİST YAPACAKTI"

Mesut Özil'in asistiyle gol atmayı hayal ediyordum ama bu hayallerin hiçbiri gerçek olmadı."

YORUMLAR
500
Eski F.Bahçeli Caulker'ın açıklamaları gündemi yerinden oynattı: En büyük kulüp Galatasaray Eski F.Bahçeli Caulker'ın açıklamaları gündemi yerinden oynattı: En büyük kulüp Galatasaray

Steven Caulker, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Fenerli Caulker'ın açıklamaları ortalığı yıktı: En büyük kulüp Galatasaray - Son Dakika


Son Dakika
00:11 EuroLeague'de skandal olay! Maçta yumruklar havada uçuştu, oyuna ara verildi
00:06 EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, oyun yarıda kaldı
00:00 İzmir'in Folkart Sitesi'ndeki yangın görüntüleri gelmeye başladı, durum çok vahim!
23:54 İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!
23:43 İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun
23:39 PFDK'dan 3 büyüklere ağır fatura: Beşiktaş'a para cezası, F.Bahçe ve G.Saray'ın tribünlerine bloke
23:36 PFDK'dan fatura: Beşiktaş'a para cezası, F.Bahçe ve G.Saray'ın tribünlerine bloke
23:33 İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun
23:29 Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırdığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı
23:25 Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk Havalimanı videosu: Havacılık ve Uzay çalışmalarımızın merkezi haline getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 00:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Fenerli Caulker'ın açıklamaları ortalığı yıktı: En büyük kulüp Galatasaray - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement