Kara Kartal'da Fenerbahçe maçının en iyisi olan Josef, attığı 2 gol ve yaptığı açıklamalardan sonra yaptığı paylaşımla da gündeme damgasını vurdu. Maçtan sonra, "Tanrı'ya şükürler olsun iyi futbolcuyum" diyen Josef, 433 sayfasının Mesut Özil ve 'Elmas' emojisi paylaşımına olay gönderme yaptı.
Josef, Mesut'u öven 433 sayfasına kendi gol sevincisi ile Joker emojisi bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Josef'in aşırı sevinci ve paylaşımına tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme - Son Dakika Spor