Eski futbolcu Mustafa Kocabey: Futbol takımlarının başına futbolcular geçmeli

DENİZLİ(İHA) – Papen Mustafa lakaplı eski futbolcu Mustafa Kocabey, futbol takımlarının başına iş insanlarının yerine futbolcuların geçmesi gerektiğini söyledi.
Galatasaray altyapısında yetişen, 1992-1993 sezonunda Galatasaray A takımına yükselen ve o dönemin ünlü Fransız Futbolcusu Jean-Pierre Papin'e benzetildiği için 'Papen Mustafa' lakabını alan eski futbolcu Mustafa Kocabey, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.
2019 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan ve yaklaşık 2 aydır Denizli Galatasaray Futbol Okulu Sportif Direktörü ve U15 takımı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Kocabey, Türk futbolunda altyapının önemini ve yapılması gerekenleri anlattı. Türk futbolunun başında futbolu bilen adamlar olmadığını belirten Kocabey, "Takımların başında neden futbol oynamış kişiler yok? Aslında bu durum konuşulması gereken bir konu. Niye ticaretle uğraşan birileri ya da fabrikatörler, iş insanları var? Bu yıllardır benim kendi kendime sorduğum sorulardan bir tanesidir. Futbolun gelişmesini istiyorsan bunu futbolcu geliştirir. Çünkü futbolcu her şeyi yaşamıştır, görmüştür. O futbolcuların yaşadıklarını da yaşamıştır. Bu yüzden her şeyi anlatma ihtimali çok yüksek. Benim buralara gelmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu oldu" dedi.
"Futbolun başında futbolcuların olması gerektiğini düşünüyorum"
Tecrübeli bir futbolcu olarak neler yaşanabileceğini görebildiğini ifade eden Kocabey, "Bu anlamda bütün deneyimlerimi anlatma ihtimalim çok yüksek. Bir golcünün gol kaçırdığı, gol kaçırmadığı zaman pozisyona girdiğinde neler yaşadığını biliyorum. Çünkü bunların hepsini yaşadım. Bir oyuncunun galip geldiği zaman neler göreceğini, nasıl bir psikolojiye bürüneceğini çok iyi biliyorum. Mağlup olunduğunda neler yaşandığını da iyi bilirim. Futbolun başında futbolcuların olması gerektiğini düşünüyorum. Alt yapıların başına da futbolcu gelir zaten. Ben kendime yıllardır sordum. Aslında kendi kulübümden de şikayetçiyim. Onlar da bizi hiç düşünmediler. Eski futbolcuyuz bizi çağırıp 'Mustafa gel, futbolcularımızı yetiştir' demediler. Türkiye'nin en çok gol atan futbolcusuyum. Kendi kulübüm bu anlamda bana sahip çıkmadı. Sonuç olarak Türk futbolunun başına bir futbolcunun gelmesi gerekiyor. Bunun yanında da zaten alt yapılarda futbolcuların görev yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
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