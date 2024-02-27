Eski Futbolcular İstanbul'da Gençlere Örnek Oldu - Son Dakika
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Spor

Eski Futbolcular İstanbul'da Gençlere Örnek Oldu

Eski Futbolcular İstanbul\'da Gençlere Örnek Oldu

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yurdum Spor Yapıyor' projesi kapsamında eski futbolcular, gençlere sporun önemini anlatmak için sahaya çıktı. Etkinliğe katılan sporcular ve yetkililer, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve sporu yaygınlaştırmak amacıyla projeler düzenlendiğini vurguladılar. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam için sporun önemine dikkat çekildi ve spor yapmanın teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

27.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:43
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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yurdum Spor Yapıyor" projesinde eski futbolcular sahaya çıktı.

Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinliğe eski futbolcular Hami Mandıralı, Ali Eren Beşerler, Recep Çetin, Ziya Doğan ve Engin Baytar'ın yanı sıra İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu katıldı.

Şöhretler maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak istediklerini belirterek, "Hem sporu yurtlarımıza kadar getirmek hem de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için ortak yürüttüğümüz projelerden birini düzenliyoruz. Üniversitelerden başladık. İlkokullara, anaokullarına kadar sporu indireceğiz. Sporla büyüyen nesilleri yetiştireceğiz." diye konuştu.

Özbay, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkür etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da sağlığın önemine dikkati çekerek, "Sağlıklı spor, sporda sağlık diyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor. Bedenimiz bize emanet. Ona iyi bakmamız lazım. En önemlisi spor ve aktivite. Hastalarımızın ruh sağlığı tedavilerinin yapıldığı toplumla bir yaşadığı birimlerimiz var. Sağlıklı bedenin sağlıklı ruhta, sağlıklı fiziğin sağlıklı beyinde olduğunu görüyoruz. Böyle bir etkinlik düzenledik. Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Hem spor yapacağız hem sağlıklı olacağız hem de gençlere örnek olacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un eski oyuncularından Hami Mandıralı sporun güzelliğini anlatmak için organizasyona katıldıklarını kaydederek, "Ben 8 yaşından beri futbol oynuyorum. İnsanları spora yönlendirmek, sevdirmek lazım. O yüzden böyle bir organizasyona geldik. Aramızda çok kıymetli spor adamları, sağlık adamları, rektörler, iş insanları var. Herkese futbolun, sporun güzel bir şey olduğunu göstermek için buradalar. Amaç çok güzel. Bütün insanları spor yapmaya davet ediyorum. Lütfen spor yapın, sağlıklı kalın." çağrısında bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ali Eren Beşerler ise şunları kaydetti:

"Farkındalık oluşturmak için güzel bir organizasyon oldu. Eski dostlarımızla bugün buluştuk, hep beraberiz. Uzun zamandan beri birbirimizi görmüyorduk. Tabii burada tanıdığımız doktor arkadaşlarımız da var. Keyifli bir organizasyon, böyle etkinliklerin ara ara olması lazım. Herkesin bu organizasyondan tat alması lazım. Aslında sporu çok seven bir milletiz ama imkanlar doğrultusunda maalesef bu işlerde yurt dışından gerideyiz. Mutlaka bunda bir farkındalık olması ve tabana tamamen yayılması gerekiyor."

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Ali Eren Beşerler, Hami Mandıralı, Engin Baytar, Recep Çetin, Ziya Doğan, İstanbul, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Futbolcular İstanbul'da Gençlere Örnek Oldu - Son Dakika

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