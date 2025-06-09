Eski Galatasaraylı Angelino\'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Geride bıraktığımız dönemlerde Galatasaray forması giyen Angelino, tarihi bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

ANGELİNO'DAN TARİHİ İMZA

Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Roma forması giyen Angelino ve kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından iki tarafla da anlaşmaya vardı. Suudi ekibinin İspanyol sol beke 25 milyon euro bonservis ve oyuncuya yıllık 22 milyon euro maaşla bu transferi tamamlayacağı aktarıldı. Yıldız oyuncunun kısa süre içerinde sağlık testlerine girmesi beklendiği ifade edildi. Transferin ufak detaylar dışında resmiyete kaldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da 19 maça çıkan yıldız isim, 1 gol ve 1 asistlik performansı ile beklentilerin altında kalmıştı.