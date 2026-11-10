Eski Galatasaraylı Noa Lang'tan taraftarını küplere bindiren paylaşım - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı Noa Lang'tan taraftarını küplere bindiren paylaşım

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Eski Galatasaraylı Noa Lang\'tan taraftarını küplere bindiren paylaşım
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Napoli taraftarı ile arasında gerilim yaşanan Hollandalı yıldız Noa Lang, sosyal medya hesabından kulağını paylaşarak "Sizi duymuyorum" mesajı verdi. Galatasaraylı eski futbolcunun bu paylaşımı, Napoli taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.

Serie A'da bu sezon çıktığı 11 maçta 15 puan toplayabilen ve 10. sıraya kadar gerileyen Napoli'de sular durulmuyor. Son olarak evinde Lazio ile berabere kalan mavi-beyazlılarda, takımının attığı golün asistini yapan Noa Lang ile taraftarlar arasında kriz çıktı.

"SİZİ DUYMUYORUM'' MESAJI

Lazio maçındaki golün ardından tribünlere doğru kulağını göstererek "Sizi duyamıyorum" işareti yapan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, müsabaka bitiminde taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı. İtalyan basınında çıkan haberlerde, taraftarla yaşanan bu gerginliğin ardından oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

BU KEZ DE KULAĞINI GÖSTERDİ

Tüm bu gelişmelerin sıcaklığı sürerken Noa Lang, bu kez de sosyal medya hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı. Görseller arasında kulağının fotoğrafına da yer veren yetenekli futbolcu, ''Sizi duymuyorum'' şeklindeki mesajındaki tavrını koruduğunu gösterdi.

Eski Galatasaraylı Noa Lang'tan taraftarını küplere bindiren paylaşım

NAPOLİ TARAFTARINDAN TEPKİ

Galatasaraylı eski futbolcunun bu paylaşımına Napoli taraftarları tepki gösterirken, Galatasaray taraftarı ise yorum yağdırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Hollandalı oyuncuyu İstanbul'a ve Galatasaray'a davet eden mesajlarla gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

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SON DAKİKA: Eski Galatasaraylı Noa Lang'tan taraftarını küplere bindiren paylaşım - Son Dakika
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