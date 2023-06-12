Yaşamını yitiren Silvio Berlusconi, Milan'a büyük miras bıraktı! Müze kazandırdığı kupalarla dolu

2 gün önce hastaneye kaldırılan Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den kötü haber geldi. 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eskiden Milan'ın sahibi de olan Berlusconi, kulübe birçok kupa kazandırdı.

BAŞKANLIĞINDAKİ MİLAN SAYISIZ BAŞARIYA İMZA ATTI

1986-2017 yılları arasında Milan'ın sahibi olan Berlusconi, kulübe sayısız kupa kazandırdı. Berlusconi'nin başkanlığındaki Milan; 5 Şampiyonlar Ligi, 8 İtalya Serie A, 5 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupası.

Berlusconi'nin başkanlığındaki Milan'ın kazandığı kupalar şöyle:

Şampiyonlar Ligi - 5

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - 3

İtalya Serie A - 8

UEFA Süper Kupası - 5

İtalya Kupası - 1

İtalya Süper Kupası - 6

BERLUSCONI KİMDİR?

Milano'da doğup büyüyen Silvio Berlusconi, 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yaptı. 2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükümet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıkladı, ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçti.