Yaşamını yitiren Silvio Berlusconi, Milan'a büyük miras bıraktı! Müze kazandırdığı kupalarla dolu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşamını yitiren Silvio Berlusconi, Milan'a büyük miras bıraktı! Müze kazandırdığı kupalarla dolu

12.06.2023 13:28

Eski İtalya Başbakanı ve Milan'ın eski başkanı olan Silvio Berlusconi, 86 yaşında hayatını kaybetti. 1986-2017 yılları arasında Milan'ın sahibi olan Berlusconi, İtalyan ekibinin sayısız başarısında önemli bir rol oynadı.

2 gün önce hastaneye kaldırılan Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den kötü haber geldi. 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eskiden Milan'ın sahibi de olan Berlusconi, kulübe birçok kupa kazandırdı.

BAŞKANLIĞINDAKİ MİLAN SAYISIZ BAŞARIYA İMZA ATTI

1986-2017 yılları arasında Milan'ın sahibi olan Berlusconi, kulübe sayısız kupa kazandırdı. Berlusconi'nin başkanlığındaki Milan; 5 Şampiyonlar Ligi, 8 İtalya Serie A, 5 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupası.

Berlusconi'nin başkanlığındaki Milan'ın kazandığı kupalar şöyle:

  • Şampiyonlar Ligi - 5
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası - 3
  • İtalya Serie A - 8
  • UEFA Süper Kupası - 5
  • İtalya Kupası - 1
  • İtalya Süper Kupası - 6

BERLUSCONI KİMDİR?

Milano'da doğup büyüyen Silvio Berlusconi, 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yaptı. 2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükümet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıkladı, ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçti.

Hayatını kaybeden Silvio Berlusconi, Milan'a büyük miras bıraktı! Müze kazandırdığı kupalarla dolu
YORUMLAR
500
Berlusconi'nin ölümü, Erdoğan için 'En yakın dostlarımdan biri' sözlerini akıllara getirdi Berlusconi'nin ölümü, Erdoğan için 'En yakın dostlarımdan biri' sözlerini akıllara getirdi

Silvio Berlusconi, AC Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşamını yitiren Silvio Berlusconi, Milan'a büyük miras bıraktı! Müze kazandırdığı kupalarla dolu - Son Dakika


Son Dakika
13:56 Fenerbahçe, Ryan Kent'i resmen renklerine bağladı
13:51 Son Dakika: Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Ryan Kent resmen imzayı attı
13:53 İstanbul Valisi Gül, Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin konuştu
13:48 İstanbul Valisi'nden Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin açıklama
13:51 Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Sinan Oğan da yer alıyor
13:46 Sinan Oğan, Azerbaycan seyahatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek
13:41 Survivor 2023'te Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan katılmaya hak kazandı
13:37 Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu
13:31 Ne Avcı ne Lucescu! Ali Koç'a karşı cephe alan Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor
13:26 Ne Avcı ne Lucescu! Ali Koç'a kazan kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 14:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşamını yitiren Silvio Berlusconi, Milan'a büyük miras bıraktı! Müze kazandırdığı kupalarla dolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement