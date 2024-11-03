Eski Süper Lig hakemi ve Merkez Hakem Kurulu başkanlarından Mustafa Çulcu katıldığı bir programda şok açıklamalarda bulundu.
Hakemlerin sosyal medyadan edilen küfürler için tazminat kazandıklarını iddia eden Çulcu şöyle konuştu: "İşi ticarete dökmüşler. Bir avukat aktif üst düzey bir hakeme diyor ki, "1 milyon verelim. Hakaret davalarını takip edelim'. Hakem bu teklifi kabul ediyor. Sonra diğer hakemlere anlatıyor. Diğer hakemler 'Biz 5'er milyon aldık' diyor. O hakem tekrar avukata gidip ben de 5 milyon istiyorum diyor.
Avukat kabul ediyor. Bu maçlarda çıkan hatalardan öbür tarafta beklentiler yükseliyor. Herhalde küfür edilince ticaret yapıyorlar. 5-10 milyonlardan bahsediliyor. 150-200 davadan bahsediliyor. Disiplin ve kontrol kaçmış."
Son Dakika › Spor › Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia - Son Dakika
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