Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia - Son Dakika
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Spor

Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia

Eski MHK Başkanı Çulcu\'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu futbol dünyasını derinden sarsacak bir iddiada bulundu. Çulcu, Süper Lig hakemlerinin avukatlarla yüklü miktarda fiyatlara anlaşarak kendilerine sosyal medya üzerinden edilen küfürler için tazminat kazandıklarını öne sürdü.

03.11.2024 11:55
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Eski Süper Lig hakemi ve Merkez Hakem Kurulu başkanlarından Mustafa Çulcu katıldığı bir programda şok açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER İŞİ TİCARETE DÖKMÜŞ"

Hakemlerin sosyal medyadan edilen küfürler için tazminat kazandıklarını iddia eden Çulcu şöyle konuştu: "İşi ticarete dökmüşler. Bir avukat aktif üst düzey bir hakeme diyor ki, "1 milyon verelim. Hakaret davalarını takip edelim'. Hakem bu teklifi kabul ediyor. Sonra diğer hakemlere anlatıyor. Diğer hakemler 'Biz 5'er milyon aldık' diyor. O hakem tekrar avukata gidip ben de 5 milyon istiyorum diyor.

"5-10 MİLYONLARDAN BAHSEDİLİYOR"

Avukat kabul ediyor. Bu maçlarda çıkan hatalardan öbür tarafta beklentiler yükseliyor. Herhalde küfür edilince ticaret yapıyorlar. 5-10 milyonlardan bahsediliyor. 150-200 davadan bahsediliyor. Disiplin ve kontrol kaçmış."

Merkez Hakem Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Mustafa Çulcu, Sosyal Medya, 3-sayfa, Futbol, Medya, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 7 İphone:
    Bunda yanlış mı var Tayyip te aynı yapıyor 29 19 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin:
    yabancı hakem gelmezse Türk futbolu bitmiş 32 3 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya:
    Maalesef çıkar işin içine girince ülke olarak kafamız zehir gibi çalışıyor 30 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Boşuna yabancı hakem şart demiyoruz. bizim hakemler hakemliği bırakmış tazminat ile geçinmeye çalışıyor. demek ki tazminat almak içinde milleti galeyana getirecek bariz hataları kasıtlı yapıyorlar 23 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Türkiye ligi bitirdiniz adiler 18 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Basiretli olup,bunları yapan hakemleri direkt kovun. 16 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Tazminat ile geçinen şike bahis herşeyi yapar. Bunlar zaten gs ts lobisine satılmış hakemler. 7 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kafanız hap cebelleziye çalışıyor bide Türkiye için çalışsa süper güç olur valla kimse gıg diyemez 12 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    çoğu satılık 10 0 Yanıtla
  • Osman Turan:
    İnanırım hakemler bilerek hata yapar küfür yer ve paraları götürür herkes para çalmanın kolay yolunu bulmuş maalesef Adalet denetim olmazsa bu işler normal maalesef… 8 0 Yanıtla
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