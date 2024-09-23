Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti - Son Dakika
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Spor

Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti

Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti

Eski milli basketbolcu Asım Pars, 48 yaşında hayatını kaybetti. Bosna Hersek'teki aile evinde cansız bedenine ulaşılan Pars, intihar ederek yaşamına son verdi. Milli forma ile EuroBasket 2001'de final oynamış eski milli sporcu, Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi birçok önemli kulüpte forma giymişti.

23.09.2024 15:25
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Eski milli basketbolcu Asım Pars, 48 yaşında hayata veda etti. Bosna Hersek'in Tuzla kantonu Tojsici mahallesinde bulunan aile evinde cansız bedenine ulaşılan Asım Pars'ın intihar ettiği ortaya çıktı.

İNTİHAR ETTİ

Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.40 civarında Kalesija Polis Karakolu, Asım'ın Tojsici'de bulunan evinde intihar ettiğine dair bir ihbar aldı. Polis memurları, Asım'ın kendini asarak intihar ettiğini doğruladı" denildi ve intiharın nedeninin daha sonra belirleneceği bildirildi.

Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti

BASKETBOL KARİYERİ

Milli forma ile EuroBasket 2001'de final oynayan Asım Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin ve Erdemirspor formalarını da giydi.

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Son Dakika Spor Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yelloz Kız:
    ne derdi vardı kimbilir 3 0 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    ilginç 1 2 Yanıtla
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