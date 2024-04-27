Eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk'ün babası hayatını kaybetti

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- Eski milli futbolcu 11 ayda üçüncü acıyı yaşadı

Babasını kaybeden Yıldıray Baştürk'ü eski milli futbolcular Hamit Altıntop ve Ünal Alpuğan yalnız bırakmadı

BARTIN - Eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk, 11 ay içerisinde kaybettiği iki amcasının ardından 81 yaşındaki babası Muzaffer Baştürk'ü yitirmenin acısını yaşadı. Bartın'da düzenlenen cenaze törenine Yıldıray Baştürk'ün yanı sıra eski milli futbolcular Hamit Altıntop ve Ünal Alpuğan da katıldı

Eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk'ün yaklaşık 4 yıl önce felç geçiren ve bir hafta önce kanser teşhisi konulan babası 81 yaşındaki Muzaffer Baştürk, tedavi gördüğü Almanya'da dün hayatını kaybetti. Büyük acı yaşayan Yıldıray Baştürk'ün 11 ay önce küçük amcasını yaklaşık 4 ay önce de diğer amcasını kaybettiği öğrenildi. Son 11 ayda üçüncü acıyı yaşayan Yıldıray Baştürk'ün babası Muzaffer Baştürk, memleketi Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kozcağız Beldesi Ahmetler Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yapılan duaların ardından cenaze Kozcağız Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Yıldıray Baştürk, kardeşleri Metin ve Ahmet'in yanı sıra eski milli futbolcular Hamit Altıntop ve Ünal Alpuğan, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Almanya ve Türkiye'den yakınları, sevenleri ve komşuları katıldı.

Muzaffer Baştürk'ün cenazesi Kozcağız Belediye Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazede Yıldıray Baştürk'ü bir an olsun yalnız bırakmayan Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Ünal Alpuğan'ın da üzgün olduğu görüldü.

Cenazeye katılan Bartın belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ve Kozcağız Belde Belediye Başkanı Mustafa Karaman yaptığı açıklamada, yakından tanıdıkları Muzaffer Baştürk için rahmet, ailesine ve yakınları ise baş sağlığı ve sabır diledi.

Öte yandan Yıldıray Baştürk'ün amcasının oğlu olan 65 yaşındaki Recep Baştürk ise, acı haber nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederken, Yıldıray'ın son 11 ay içerisinde 3 büyük acı yaşadığını kaydetti. Recep Baştürk, Yıldıray'ın 11 ay önce küçük amcası Mehmet Baştürk'ü, 4 ay önce de ortanca amcası Osman Baştürk'ü kaybetmenin hüznünü yaşadığını da sözlerine ekledi.