Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli hakemlerimizden Sedat Kant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Sedat Kant'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Eski hakem Sedat Kant vefat etti - Son Dakika

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