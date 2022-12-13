Evine boks ringi kuran Brezilyalı eski modelden sıra dışı tarife: Bazı müşterileri dayak yemek için para ödüyor

Brezilyalı eski model Sophie Larissa Weiss, 4 yıl önce modelliği bırakmasının ardından dövüş sporlarına yöneldi. Weiss dövüş sporlarında büyük ilerleme kaydetmesinin ardından evine kurduğu ringde ders vermeye başladı.

PARA KARŞILIĞI KENDİLERİNİ DÖVDÜRÜYORLAR

Kısa sürede büyük üne kavuşan Weiss, dünya genelinde birçok müşteri kazandı. Müşterilerinin çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu belirten Brezilyalı model, bazılarının para karşılığı kendilerini dövdürdüğünü açıkladı.

SAATİ 500 STERLIN

Sophie Larissa Weiss'ten ders almanın saatlik bedeli ise 500 sterlin. Eski model bu paranın içinde uzaktan gelen ve kendisinden ders almak isteyen müşterilerine konaklama hizmeti de veriyor.