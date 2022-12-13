Evine boks ringi kuran Brezilyalı eski modelden sıra dışı tarife: Bazı müşterileri dayak yemek için para ödüyor - Son Dakika
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Evine boks ringi kuran Brezilyalı eski modelden sıra dışı tarife: Bazı müşterileri dayak yemek için para ödüyor

13.12.2022 11:45

Brezilyalı eski model Sophie Larissa Weiss, podyumlara veda ettikten sonra boks dersleri vermeye başladı. Evine kurduğu boks ringinde dövüş dersleri vermeye başlayan Weiss, bazı erkeklerin dayak yemek için para ödediğini söyleyerek ağızları açık bıraktı.

Brezilyalı eski model Sophie Larissa Weiss, 4 yıl önce modelliği bırakmasının ardından dövüş sporlarına yöneldi. Weiss dövüş sporlarında büyük ilerleme kaydetmesinin ardından evine kurduğu ringde ders vermeye başladı.

PARA KARŞILIĞI KENDİLERİNİ DÖVDÜRÜYORLAR

Kısa sürede büyük üne kavuşan Weiss, dünya genelinde birçok müşteri kazandı. Müşterilerinin çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu belirten Brezilyalı model, bazılarının para karşılığı kendilerini dövdürdüğünü açıkladı.

Eski model evine boks ringi kurdu! Müşterisi olan erkeklerin talebi ağızları açık bıraktı

SAATİ 500 STERLIN

Sophie Larissa Weiss'ten ders almanın saatlik bedeli ise 500 sterlin. Eski model bu paranın içinde uzaktan gelen ve kendisinden ders almak isteyen müşterilerine konaklama hizmeti de veriyor.

Eski model evine boks ringi kurdu! Müşterisi olan erkeklerin talebi ağızları açık bıraktı
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Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Evine boks ringi kuran Brezilyalı eski modelden sıra dışı tarife: Bazı müşterileri dayak yemek için para ödüyor - Son Dakika


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