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Eski Olimpik Atlet ve Milli Voleybolcu Yıldıray Pağda'nın Cenazesi Ankara'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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Eski Olimpik Atlet ve Milli Voleybolcu Yıldıray Pağda'nın Cenazesi Ankara'da Toprağa Verildi

Roma 1960 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldıray Pağda'nın cenazesi, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, yakınları ve spor camiasından birçok kişi katıldı. Pağda, atletizmde yüksek atlama ve 3 adım branşlarında Türkiye'yi temsil etmişti.

Eski Olimpik Atlet ve Milli Voleybolcu Yıldıray Pağda\'nın Cenazesi Ankara\'da Toprağa Verildi
21.12.2023 - 16:58,
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Eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldıray Pağda'nın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Pağda için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra spor camiasından da çok sayıda kişi katıldı.

Pağda'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Roma Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yüksek atlama ve 3 adım branşlarında temsil etmişti

Roma 1960 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm dalında Türkiye'yi temsil eden eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldıray Pağda, 1938 yılında Adana'da doğdu.

Karataş Spor Kulübünde voleybola başlayan Yıldıray Pağda, Darüşşafaka, Galatasaray ve DSİ'de oynamıştı. 1960-1965 yıllarında aynı zamanda atletizm milli takımında da yarışan Yıldıray Pağda, Roma Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yüksek atlama ve 3 adım branşlarında temsil etmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eski Olimpik Atlet ve Milli Voleybolcu Yıldıray Pağda'nın Cenazesi Ankara'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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