Eski Şampiyonun Çocukları Boks Yıldızı Oluyor
Spor

Eski Şampiyonun Çocukları Boks Yıldızı Oluyor

22.08.2025 11:31
Selami Gül, üç çocuğunu boks yarışmalarına hazırlayarak ailece sporda başarı hedefliyor.

Siirt'te yaşayan eski Türkiye boks şampiyonu Selami Gül, biri kız 3 çocuğunu yarışmalara hazırlıyor.

Boks kariyerine 1998'de başlayan Selami Gül, aynı yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Sonraki yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Gül, 2004'te Konya'da düzenlenen yarışmada da şampiyon oldu.

Boksu bırakarak antrenörlük yapan Gül, açtığı spor kulübünde 14 yaşındaki kızı Ela Nurgül, 12 yaşındaki oğlu Serkan ve 6 yaşındaki oğlu Poyraz'ın yanı sıra çocukları şampiyonlara hazırlıyor.

Gül'ün kızı Ela Nurgül, 28 Haziran'da Bayburt'ta yapılan Üst Minikler Kadın ve Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak milli takıma seçildi, 12 yaşındaki Serkan da 14 Temmuz'da Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

"Eşim başta 'Çocukları boksa göndermem' diyordu"

Selami Gül, AA muhabirine, Siirt'te yetenekli sporcuların bulunduğunu, sporcularının gelecekte dereceler yapıp Türkiye'yi Avrupa ve dünyada çok iyi yerlere taşıyacağına inandığını söyledi.

Oğlu Serkan'ın yetenekli ve boksa ilgisi olduğunu dile getiren Gül, "Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Kızım Ela Nurgül de kardeşinin maçını izledikten sonra heveslendi ve o da boksa başladı. 6 yaşındaki ailenin en küçüğü Poyraz da boks yapıyor. Şu anda torba dövebiliyor. Kendisini savunabiliyor. İlerde çok daha iyi bir boksör olacağına inanıyorum." dedi.

Çocuklarının gelecek adına umut vadettiğini dile getiren Gül, evlatlarının kendi istekleriyle boksa başladığını anlattı.

Kızının milli takıma seçildiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Boks güzel bir spor. Eşim başta 'Çocukları boksa göndermem' diyordu ama çocuklarının içinde vardı. Çocuklarım parkta değil boks salonunda mutlu oluyor. Spor kulübü bünyesinde çocuklarımın yanı sıra çok sayıda sporcu yetiştiriyorum."

"Bu yolda en büyük destekçim ailem"

Ela Nurgül Gül de ailece spor yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kardeşi Serkan'ı Batman'da yapılan turnuvada izlerken boksa ilgi duyduğunu belirten Ela Nurgül, şöyle konuştu:

"Kardeşim Batman'da bölge şampiyon olunca daha da heveslendim. Babama 'Ben de boks yapmak istiyorum' dedim ve boksa başladım. Bu yolda en büyük destekçim ailem. Arkama baktığımda ailem olduğunu görmek çok güzel bir duygu. Ailelere sesleniyorum. Boks başta olmak üzere lütfen kızlarınızı spora yönlendirin. Büyük hedeflerim var. Milli takımda başarılı olup Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkemizi ve Siirt'i en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

"Daha çok çalışıp şampiyon olmak istiyorum"

Serkan Gül de 2 yıl önce babasının spor salonu açmasıyla boksa ilgi duymaya başladığını anlattı.

Boksu severek yaptığını dile getiren Serkan, "Önceleri annem boks yapmamı istemiyordu. Babamın katkısıyla başarılı oldum. 2 yıl önce Batman'da düzenlenen bölge şampiyonasında birinci oldum. Temmuz'da Tokat'ta düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazandım. Babamın bana verdiği cesaretle o maçları aldım. Daha çok çalışıp şampiyon olmak istiyorum."

Ablası ve ağabeyinin boks yaptığını gören Poyraz da mart ayından bu yana ablasıyla birlikte salona gelerek boks sporunda kendisini geliştiriyor.

Kaynak: AA

