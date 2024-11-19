Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak - Son Dakika
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Spor

Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

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Puma ile olan sözleşmesini bu yıl tamamlayacak olan Fenerbahçe, Gelecek sezon için eski forma tedarikçisi Adidas ile yeniden anlaşma sağladı. Yapılan anlaşma göre sarı-lacivertlilerin her şey dahil edildiğinde yıllık 45-50 milyon euro (Yaklaşık 1.8 milyar TL) arasında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

19.11.2024 17:21
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Gelecek sezon için yeni bir forma tedarikçisi ile anlaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşmanın detayları ve ne kadar kazanacağı belli oldu.

PUMA GİDİYOR, ADİDAS'A GERİ DÖNÜLÜYOR

Puma ile olan sözleşmesini bu yıl tamamlayacak olan Fenerbahçe, eski forma tedarikçisi Adidas ile yeniden anlaşma sağladı. Yapılan anlaşma gereği yıllık 10 milyon euro garanti ücreti kasasına koyacak olan Fenerbahçe, amatör branşlar için de Adidas'tan 2.5 ila 4 milyon euro arası gelir kazanacak.

YILLIK GELİR 45-50 MİLYON EURO

Bunun dışında sarı-lacivertli kulüp, yapılan forma satışlarından elde edilen gelirden alacağı oranı da artıracak. Fenerbahçe'nin yeni anlaşması gereği, satılan her forma başına Fenerbahçe yüzde 65 pay elde ederken, Adidas yüzde 35 pay alacak. Bu şekilde işleyecek sistem ile birlikte Fenerbahçe'nin mevcut gelirlerini 4 katına yükseltmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibin her şey dahil edildiğinde yeni anlaşmasından yıllık 45-50 milyon euro(Yaklaşık 1.8 milyar TL) arasında bir gelir elde etmesi planlanıyor.

Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe\'ye servet kazandıracak

Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Finans, Adidas, Puma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hüseyin Bakır:
    Adidias geri dönmüyor mecburen oluyor,Puma elit kategori de sadece GS ile devam edeceğini açıkladı laf ebeliği yapmasınlar her yerden darbe yiyorlar :) 59 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Servet kazansın Zaten şampiyon olamıyorlar sponsorlardan sevinsinler 22 5 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    ferhat tam anlamıyla temsil ediyosun valla bravo :D hep küçük zavallı acınası ağlaklıklar ezik hareketler :D iş icraata gelince bi şey yok. Yıllarca ANKARA istanbul sokaklarında çokzıplaaattık çokkaanaldık ezdik sizi, bi keredelikanlı olamadınız la. Sabredin sarı lacivert gerçekkocaanz geliyor :))) 11 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ PARA BASIYOR 5SARAYLILAR İNLİYOR OE 1 9 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    yillik 10 milyon euro anlasms hesaplamayla 45 50 milyon euro oluyor?? 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Tasdemir:
    Kerizler varolsun 5 0 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Kurtulduk şu puma dan çok kötü forma dizyni vardı 3 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    İki büyük GS FB de kişilere muhtaç olmuş halkın takımı Ankaragüçlüyüz çok şükür! 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak - Son Dakika
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