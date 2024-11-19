Gelecek sezon için yeni bir forma tedarikçisi ile anlaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşmanın detayları ve ne kadar kazanacağı belli oldu.
Puma ile olan sözleşmesini bu yıl tamamlayacak olan Fenerbahçe, eski forma tedarikçisi Adidas ile yeniden anlaşma sağladı. Yapılan anlaşma gereği yıllık 10 milyon euro garanti ücreti kasasına koyacak olan Fenerbahçe, amatör branşlar için de Adidas'tan 2.5 ila 4 milyon euro arası gelir kazanacak.
Bunun dışında sarı-lacivertli kulüp, yapılan forma satışlarından elde edilen gelirden alacağı oranı da artıracak. Fenerbahçe'nin yeni anlaşması gereği, satılan her forma başına Fenerbahçe yüzde 65 pay elde ederken, Adidas yüzde 35 pay alacak. Bu şekilde işleyecek sistem ile birlikte Fenerbahçe'nin mevcut gelirlerini 4 katına yükseltmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibin her şey dahil edildiğinde yeni anlaşmasından yıllık 45-50 milyon euro(Yaklaşık 1.8 milyar TL) arasında bir gelir elde etmesi planlanıyor.
Son Dakika › Spor › Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak - Son Dakika
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