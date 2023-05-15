Eski teknik direktör Ünal Karaman, Ak Parti'ye katılmıştı. Müftüoğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Antalya'dan milletvekili olmak için yarıştı.
AK Parti'nin Antalya 7. sıradan aday gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi. Antalya'da 488 bin 223 oy alan AK Parti 6 milletvekili çıkarabildi.
Antalya'da CHP yüzde 32.47 olarak 6, AK Parti yüzde 28.80 oy olarak 6 milletvekili çıkardı. İyi Parti 2, MHP 2 ve Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.
Son Dakika › Spor › Eski TFF hakemi Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı olarak girdiği seçimde kazanamadı - Son Dakika