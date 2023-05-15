Eski TFF hakemi Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı olarak girdiği seçimde kazanamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski TFF hakemi Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı olarak girdiği seçimde kazanamadı

15.05.2023 10:12

AK Parti'nin Antalya'da 7. sıradan aday gösterdiği eski TTF hakemi olan Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi. AK Parti, Antalya'dan Meclis'e 6 milletvekili gönderdi.

Eski teknik direktör Ünal Karaman, Ak Parti'ye katılmıştı. Müftüoğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Antalya'dan milletvekili olmak için yarıştı.

MECLİS'E GİREMEDİ

AK Parti'nin Antalya 7. sıradan aday gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi. Antalya'da 488 bin 223 oy alan AK Parti 6 milletvekili çıkarabildi.

CHP VE AK PARTİ, ANTALYA'DAN 6 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Antalya'da CHP yüzde 32.47 olarak 6, AK Parti yüzde 28.80 oy olarak 6 milletvekili çıkardı. İyi Parti 2, MHP 2 ve Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti'nin Antalya'dan milletvekili adayı gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi
AK Parti'nin Antalya'dan milletvekili adayı gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi
YORUMLAR (1)
  • Erhan Yılmaz: ÜNAL KARAMAN AK PARTİYEMİ KATILDI İYİ ARAŞTIRIN KEŞKE KATILSAYDI Cevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
500

Kuddusi Müftüoğlu, Milletvekili, AK Parti, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski TFF hakemi Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı olarak girdiği seçimde kazanamadı - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Juventus'un yüzü bir türlü gülmüyor! Takımın yıldızı, sezonu kapattı
23:55 İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı
23:45 Seçimin faturası ona kesildi! Onursal Adıgüzel istifa etti
23:39 Seçimin faturası ona kesildi! Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı
23:04 Ünlü topçunun sevgilisinin her hareketi olay oluyor! Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
22:58 Her hareketi olay oluyor! Cesur pozlarıyla bilinen Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
22:33 ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: 2. turda sorumluluğu Sinan Oğan'a devredin
22:27 ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: 2. turda sorumluluğu Sinan Oğan'a devredin
22:17 Adana'da cinnet getiren koca dehşet saçtı
22:17 Babacan seçim sonuçlarını değerlendirdi: 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 00:10:18. #1.11#
SON DAKİKA: Eski TFF hakemi Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı olarak girdiği seçimde kazanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement