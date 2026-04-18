Eski Trabzonspor Başkanı Atay Aktuğ Vefat Etti

18.04.2026 18:40
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ, 11 Nisan 1945'te doğdu, bugün vefat etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Trabzon'da 11 Nisan 1945'te dünyaya gelen Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor'un ardından Trabzonspor'da forma giymiş, kaptanlık görevini de üstlenmişti. 1981-1982 sezonunda Mustafa Günaydın başkanlığındaki yönetim kurulunda Basın İlişkilerinden Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Aktuğ, 21 Aralık 2003-18 Aralık 2005 tarihleri arasında ise Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nı yürütmüştü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Aktuğ'un cenazesi yarın ikindi namazından sonra İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA

7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

18:44
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
