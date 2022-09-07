Minik tekvandocuların sertifika sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

Minik tekvandocuların sertifika sevinci

07.09.2022 11:20
Minik tekvandocuların sertifika sevinci

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları yaz dönemi tekvando branşında minik sporcular sertifikalarını aldı.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları yaz dönemi tekvando branşında minik sporcular sertifikalarını aldı.

Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de katıldı. Yaz dönemi boyunca disiplinli bir şekilde spor okuluna devam eden minikler, aileleriyle birlikte sertifikalarını aldı. Antrenör İsa Şahin gözetiminde antrenman yapan yaklaşık 150 minik sporcu, sertifikalarını İl Müdürü Er'in elinden almanın mutluluğunu yaşadı. Sertifika töreni Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er ve minik sporcuların fotoğraf çekinmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

Abdulselam Er, Eskişehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik tekvandocuların sertifika sevinci - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:32:03. #1.11#
SON DAKİKA: Minik tekvandocuların sertifika sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement