Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de katıldı. Yaz dönemi boyunca disiplinli bir şekilde spor okuluna devam eden minikler, aileleriyle birlikte sertifikalarını aldı. Antrenör İsa Şahin gözetiminde antrenman yapan yaklaşık 150 minik sporcu, sertifikalarını İl Müdürü Er'in elinden almanın mutluluğunu yaşadı. Sertifika töreni Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er ve minik sporcuların fotoğraf çekinmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abdulselam Er, Eskişehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Minik tekvandocuların sertifika sevinci - Son Dakika

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