Eskişehir'de Sporun Enleri Yarışı düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sporun Enleri Yarışı düzenlendi

17.08.2022 13:36
Eskişehir'de Sporun Enleri Yarışı düzenlendi

Eskişehir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Temsilciliği tarafından Sporun Enleri Yarışı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Temsilciliği tarafından Sporun Enleri Yarışı gerçekleştirildi.

Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'ndeki yarışmaya 14 ila 18 yaş aralığında 230 sporcu katıldı.

Vefat eden atletizm hakemleri anısına düzenlenen yarışmayı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er ve diğer ilgililer ile sporcuların yakınları takip etti. Yarışmalarda derece girenlere, madalyaları verildi.

Sporculara ikramlarda da bulunuldu.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Atletizm, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir'de Sporun Enleri Yarışı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sporun Enleri Yarışı düzenlendi - Son Dakika
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