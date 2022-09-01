5. Kademe Teknik Direktör, kick boksa şampiyon sporcular kazandırmak istiyor - Son Dakika
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5. Kademe Teknik Direktör, kick boksa şampiyon sporcular kazandırmak istiyor

01.09.2022 09:34
5. Kademe Teknik Direktör, kick boksa şampiyon sporcular kazandırmak istiyor

Eskişehir'de Kick Boks branşında 5. Kademe Teknik Direktör olarak çalışmalarını sürdüren Tolga Aygün, farklı antrenman sistemleriyle yetiştirdiği sporcularını müsabakalara hazırlıyor.

Eskişehir'de Kick Boks branşında 5. Kademe Teknik Direktör olarak çalışmalarını sürdüren Tolga Aygün, farklı antrenman sistemleriyle yetiştirdiği sporcularını müsabakalara hazırlıyor.

Türkiye'de Kick Boks branşında '5. Kademe Teknik Direktör' olarak faaliyet gösteren yaklaşık 25 kişiden biri olan Tolga Aygün, yılların getirdiği tecrübeyle Eskişehir'de çalışmalarını sürdürüyor. Küçük yaşlarda başladığı spor hayatında 28 yılı geride bırakan Aygün'ün ayrıca; vücut geliştirme ve muaythai gibi spor dallarında da antrenörlük kademeleri bulunuyor. Kick Boks branşındaki deneyimlerini sporcularına aktaran Aygün, öğrencilerinin özgüven ve bedensel gelişim açısından günden güne ilerleme kaydettiklerini belirtti. Kick Boks branşını sevdirmek ve dövüş sporlarına olan önyargıyı kırmak istediklerini belirten Aygün, Türkiye'yi temsil edecek iyi sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

"Özellikle özgüveni ciddi anlamda yükselten bir spor"

Kick Boks branşında 5. Kademe Teknik Direktör sayısının az olduğunu ifade eden Aygün, "Kick Boks, içerisinde 7 tane branş bulunduran bir spor dalı. En sert vuruştan, en yumuşak vuruşa kadar stiller var. Özellikle özgüveni ciddi anlamda yükselten bir spor. Bununla beraber antrenman sistemimizde, 20-25 dakika kültür-fizik ve açma-germe, kalan 40 dakika ise teknik antrenmanla tamamlıyoruz. Vücudun tamamını, bütün kas gruplarını çalıştıran mükemmel bir branş olarak karşımıza çıkıyor. Kick Boks branşında 5. Kademe Teknik Direktör olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. 5. kademenin Türkiye'de 20-25 tane olduğu yönünde bilgim var. Bu kademeyi almak için, alttaki kademeleri aldıktan sonra belli süreler bekleyip, birçok dersten geçiyorsunuz. Bu yüzden 5. Kademe Teknik Direktör de ülkemizde sayılı" dedi.

"Eskişehir'e Kick Boks branşını sevdirmek istiyoruz"

Önümüzdeki süreçteki hedefleri hakkında konuşan 5. Kademe Teknik Direktör Aygün, "5. Kademe Teknik Direktör olduktan sonra artık bir 'fabrika' çıkartmak istiyorsunuz. Kick Boks branşına iyi sporcular kazandıralım ve ülkeyi temsil edecek güzel sporcular yetiştirelim istiyorsunuz. Asıl amacımız bu. Bunun için de sporcularımıza bir periyod çerçevesinde, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek müsabakalara hazırlıyoruz. Bu periyod sürecinde; kuvvet, dayanaklılık ve teknik antrenmanları yaparak iyi sporcular ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Eskişehir'e Kick Boks branşını sevdirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Her yaş grubuna hitap eden bir branş"

Kick Boks'un çocuklara sağladığı faydalara da değinen Aygün, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kick Boks, her yaş grubuna hitap eden bir branş. Özellikle teknolojinin çok fazla olduğu bir çağda, çocukların asosyal bir hayatı var. Burada çocukların motor becerilerini kuvvetlendirip, çeşitli egzersizlerle kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Bu bizim için çok önemli oluyor. Durağan hayattan uzaklaşarak, sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Velilerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Çocuklarının özgüven kazandığını ve daha fazla iletişim sağladığını söylüyorlar." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Kick Boks, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. Kademe Teknik Direktör, kick boksa şampiyon sporcular kazandırmak istiyor - Son Dakika

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