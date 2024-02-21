Eskişehir'de Öğretmenler Günü'nde Dostluk Kazandı - Son Dakika
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Spor

Eskişehir'de Öğretmenler Günü'nde Dostluk Kazandı

Eskişehir\'de Öğretmenler Günü\'nde Dostluk Kazandı

Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi. Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri arasında gerçekleşen turnuvada Tepebaşı bölgesi öğretmenleri 3-1 galip geldi. Ancak asıl kazanan dostluk oldu. Öğretmenler, kupalarını alırken bu dostluk ikliminin devamından yana olduklarını dile getirdi ve organizasyon ekibine, şube ve okul müdürlerine, fedakar öğretmenlere teşekkür etti.

21.02.2024 12:34
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Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Tepebaşı ve Odunpazarı ilçesindeki okullar arasında "Öğretmenler Yarışsın Dostluk Kazansın" adı altında yapılan voleybol turnuvası sona erdi.

Tepebaşı ve Odunpazarı birincileri 20 Şubat 2024 Salı günü Kemal Unakıtan Spor Salonunda bir araya geldiler. Tepebaşı bölgesi öğretmenlerinin 3-1 kazandığı maçta asıl galip gelenin dostluk olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kupalarını Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin elinden alan öğretmenler, bu dostluk ikliminin devamından yana olduklarını dile getirdiler. Sürecin baştan sona sorunsuz devam etmesi noktasında her türlü çabayı ortaya koyan organizasyon ekibine, şube ve okul müdürlerine, özellikle fedakar öğretmenlerine çok teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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