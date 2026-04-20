Eskişehir\'de Taekwondo Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Taekwondo müsabakaları sona erdi.

Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, genç sporcuların yoğun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Bayram coşkusunu sporla birleştiren müsabakalarda, minik ve yıldız kategorisindeki sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, sporcuların sergilediği performans izleyicilerden tam not aldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - ESKİŞEHİR