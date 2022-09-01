Geleceğin sporcuları yaz okulu çalışmalarına devam ediyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8-13 yaş arası futbol yaz okulu çalışmaları devam ediyor.

Üniversite Evleri Futbol Sahası ve Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 8-13 yaş aralığındaki minik sporcular, hafta içi her gün belirli saat ve programlarda bir araya geliyor. Antrenör Engin Yıldız gözetiminde antrenman yapan geleceğin sporcuları, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla yaz okulu programları sona yaklaşırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sportif faaliyetlerin kış okulu çalışmalarıyla devam edeceğini bildirdi. Kış okulu programlarının ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından duyurulacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR