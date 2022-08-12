Eskişehir'e Olimpik Hazırlık Merkezi inşası planlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'e Olimpik Hazırlık Merkezi inşası planlanıyor

12.08.2022 10:24
Eskişehir'e Olimpik Hazırlık Merkezi inşası planlanıyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, uluslararası performans sporcuları yetiştirmek için Olimpik Hazırlık Merkezi" tesisi inşa etmeyi planladıklarını belirtti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, uluslararası performans sporcuları yetiştirmek için Olimpik Hazırlık Merkezi" tesisi inşa etmeyi planladıklarını belirtti.

Eskişehir'in kültür olarak tam bir spor kenti olduğunu ifade eden Müdür Abdulselam Er, çeşitli spor branşlarında uluslararası başarıların elde ettiğinden bahsetti. Şehrin genç popülasyonundan dolayı dinamizm kazandığını vurgulayan Er, Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak kentin tüm spor kulüplerini ve antrenörlerini desteklediklerini dile getirdi. Başarılı kulüplerin, sporcuların ve antrenörlerin bir kenara bırakıldığında başarı elde edilemeyeceğini vurgulayan Müdür Er, "Bu bir takım çalışmasıdır" şeklinde konuştu.

"Bu sporcular önce Türk Milli Takımı'nı sonra da Eskişehir'i temsil ediyorlar"

Yüzme, atletizm ve dövüş sporlarındaki altyapı eksiklerinin ivedilikle tamamlamaya çalıştıklarından söz eden Abdulselam Er; " Konya'da düzenlenen İslam Oyunları'da mücadelede eden sporcularımız, başta Türk Milli Takımı olmak üzere Eskişehir'i de temsil ediyorlar. Bu sporcular bizim için bir gurur kaynağıdır. Sümeyye Boyacı, Sudem Denizli, Alperen Karahan, Edanur Tulum ve Ayça Fidanoğlu gibi birçok Eskişehirli uluslararası sporcularımız, Türk Bayrağını dalgalandırmak için müsabakalara çıkıyor. Bunlar, kolay başarılar değil. Çok profesyonel çalışmalar neticesinde güzel neticeler elde ediyorlar. Biz, elimizden geldiğince böyle isimleri onurlandıracağız" dedi.

"Türkiye Şampiyonaları'na güreşiyoruz"

Rugby, gülle ve hentbol gibi birçok spor branşında Türkiye Şampiyonaları'na güreştiklerini anlatan Abdulselam Er, konu ile alakalı olarak şu sözleri paylaştı:

"Atletizm pistimizi onarıp inşallah ileriki günlerde Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceği konuklar ağırlayacağız. Eskişehirspor'un 34 bin kapasiteli Atatürk Stadyumu ile ülkenin sayılı stadı olma özelliğini koruyor. Bu stadyum ile ümit ediyorum ki hem milli maçları seyredeceğiz hem de Eskişehirspor'un Süper Lig maçlarını izleyeceğiz. Dünya standartlarında olimpik yüzme havuzları tesis ettik. Yaptıklarımız ile başarılarımızı katlıyoruz. Hedefimiz, uluslararası performans sporcularımızın sayısını artırmaktır. Olimpik Hazırlık Merkezi kurmayı planlıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri çerçevesinde 80 ile 85 civarı sadece futbol ile uğraşan kulübümüz mevcut. Yıl boyunca binlerce amatör maça ev sahipliği yapıyoruz. Planlarımızı gerçekleştirmek için Eskişehir Valimiz ve Gençlik Spor Bakanımız ile ortak çalışmalar yürütüyoruz."

"Zamanla bu kentte başarılı basketbolcular yetişecektir"

Türkiye Basketbol Federasyonu ile iletişim halinde olduklarını da dile getiren Er, "İl temsilcimiz ile başarıların artırılması yönünde istişarelerde bulunuyor ve çalışmalar yapıyoruz. Bu şehirde basketbolu ileri bir noktaya taşıyacağız. Zamanla bu kentte başarılı basketbolcular yetişecektir" dedi.

Uluslararası arenalarda dereceler elde eden Eskişehirli sporculardan dolayı gurur duyduğunu ileten Abdulselam Er, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 900'a yakın personel ile şehre katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Enuygun'dan Seyahatsever Projesi'yle gezecek gençlere 5 rota önerisi Enuygun'dan Seyahatsever Projesi'yle gezecek gençlere 5 rota önerisi Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nı Çayyolu Briç Spor Kulübü kazandı Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nı Çayyolu Briç Spor Kulübü kazandı
Kaynak: İHA

Abdulselam Er, Eskişehir, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir'e Olimpik Hazırlık Merkezi inşası planlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:59:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'e Olimpik Hazırlık Merkezi inşası planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement