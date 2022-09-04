İnönülü sporcudan Avrupa ikinciliği - Son Dakika
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İnönülü sporcudan Avrupa ikinciliği

04.09.2022 13:38
İnönülü sporcudan Avrupa ikinciliği

Eskişehir İnönü Belediyesi Milli Takım sporcusu Elif Gökçe Avcı, Güneydoğu Avrupa Oryantiring yarışlarında gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Eskişehir İnönü Belediyesi Milli Takım sporcusu Elif Gökçe Avcı, Güneydoğu Avrupa Oryantiring yarışlarında gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Romanya'da 27 ülke ve 550 sporcunun katılımlarıyla düzenlenen Güneydoğu Avrupa Oryantiring yarışlarında, İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Takım sporcularından Elif Gökçe Avcı, sürat yarışmasında Avrupa ikincisi, uzun mesafe yarışmasında ise Avrupa altıncısı olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından sıkça söz ettiren İnönülü sporcu Avcı'nın bu başarısı Türkiye Milli Takımı'na da dünya sıralamasında puan katkısı sağlayacak. Sporcunun Avrupa ikinciliğini kutlayan Başkan Bozkurt, "Belediyemiz Milli Takım sporcularından Elif Gökçe Avcı'nın ulusal ve uluslararası başarıları hepimiz için gurur kaynağıdır. Avrupa ikinciliği ile ülkemizi ve İnönümüzü gururlandıran Elif kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Takım Sporcusu Elif Gökçe Avcı, katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Elif Gökçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnönülü sporcudan Avrupa ikinciliği - Son Dakika

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