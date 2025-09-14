Eskişehir Rallisi'nde Birinci Buğra Banaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eskişehir Rallisi'nde Birinci Buğra Banaz

14.09.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Rallisi’nde Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibi birinci oldu, 86 sporcu mücadele etti.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi, Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen, Fransa, İspanya, Romanya ve İtalya'dan da sporcuların katıldığı yarışta toplam 86 sporcu ve 43 otomobil mücadele etti.

Yarışı Toksport WRT adına mücadele eden Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ilk sırada tamamladı. Banaz-Ahıskalı, aynı zamanda Sınıf 2 birincisi olurken, avantaj etabını da kazandı.

GP Garage My Team'den Romanyalı Anderi Dan Girtofan-Emil Dorin Pulpea ikinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Oytun Albayrak üçüncü sırada yer aldı.

Rallinin takımlar birincisi Toksport WRT olurken, genç pilotlar birinciliğini Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz kazandı. 126 bin 72 kilometrelik toprak zeminde koşulan, 10 özel etaptan oluşan rallide kadın pilotlar ve kadın yardımcı pilotlar birinciliği ise Eda Soylu-Çiçek Güney ekibinin oldu.

Sınıf 3'te Ali Türkkan-Oytun Albayrak, Sınıf 4 ve İki Çeker'de Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren, Sınıf 5'te annesi Asena Sancaklı ile yarışan Demir Sancaklı, Sınıf N'de ise Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ ilk sırada yer aldı.

Banaz etabıyla tamamlanan rallinin Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası klasmanında birinciliği Gürol Baranlı-Koray Akgün kazandı. GMG Garage Racing Team adına yarışan ekip, aynı zamanda Kategori 3 birincisi oldu.

Kupada genel klasman ikinciliğini ve Kategori 2 birinciliğini Evren Olcay-Yenal Kaya, üçüncülüğü ise Alptekin Işıkalp-Sevilay Genç elde etti. Kategori 1'de Çiğdem Tümerkan-Michele Blardi ilk sırada yer alırken, Tümerkan kadın pilotlar, Sevilay Genç ise kadın yardımcı pilotlar birincisi oldu.

Yarışların ardından dereceye giren sporcular, kentteki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 4-5 Ekim tarihlerinde Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilecek Kocaeli Rallisi ile devam edecek.

Kaynak: AA

Petrol Ofisi, Otomobil, Olaylar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir Rallisi'nde Birinci Buğra Banaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Kerem’siz Benfica’ya 902’de şok Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok
Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu

18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:03
Canlı anlatım Mücadelede tansiyon ve tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Mücadelede tansiyon ve tempo çok yüksek
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 19:05:25. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Rallisi'nde Birinci Buğra Banaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.