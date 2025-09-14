Eskişehir Rallisi'nde Birinci Buğra Banaz

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi, Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen, Fransa, İspanya, Romanya ve İtalya'dan da sporcuların katıldığı yarışta toplam 86 sporcu ve 43 otomobil mücadele etti.

Yarışı Toksport WRT adına mücadele eden Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ilk sırada tamamladı. Banaz-Ahıskalı, aynı zamanda Sınıf 2 birincisi olurken, avantaj etabını da kazandı.

GP Garage My Team'den Romanyalı Anderi Dan Girtofan-Emil Dorin Pulpea ikinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Oytun Albayrak üçüncü sırada yer aldı.

Rallinin takımlar birincisi Toksport WRT olurken, genç pilotlar birinciliğini Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz kazandı. 126 bin 72 kilometrelik toprak zeminde koşulan, 10 özel etaptan oluşan rallide kadın pilotlar ve kadın yardımcı pilotlar birinciliği ise Eda Soylu-Çiçek Güney ekibinin oldu.

Sınıf 3'te Ali Türkkan-Oytun Albayrak, Sınıf 4 ve İki Çeker'de Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren, Sınıf 5'te annesi Asena Sancaklı ile yarışan Demir Sancaklı, Sınıf N'de ise Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ ilk sırada yer aldı.

Banaz etabıyla tamamlanan rallinin Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası klasmanında birinciliği Gürol Baranlı-Koray Akgün kazandı. GMG Garage Racing Team adına yarışan ekip, aynı zamanda Kategori 3 birincisi oldu.

Kupada genel klasman ikinciliğini ve Kategori 2 birinciliğini Evren Olcay-Yenal Kaya, üçüncülüğü ise Alptekin Işıkalp-Sevilay Genç elde etti. Kategori 1'de Çiğdem Tümerkan-Michele Blardi ilk sırada yer alırken, Tümerkan kadın pilotlar, Sevilay Genç ise kadın yardımcı pilotlar birincisi oldu.

Yarışların ardından dereceye giren sporcular, kentteki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 4-5 Ekim tarihlerinde Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilecek Kocaeli Rallisi ile devam edecek.