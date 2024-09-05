Cumali Arda Ertuğ, TSE Arabayatağı Spor'a Transfer Oldu - Son Dakika
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Cumali Arda Ertuğ, TSE Arabayatağı Spor'a Transfer Oldu

Cumali Arda Ertuğ, TSE Arabayatağı Spor\'a Transfer Oldu

Eskişehir Sağlıkspor'un 17 yaşındaki kalecisi Cumali Arda Ertuğ, Bursa 1. Amatör Küme'de mücadele eden TSE Arabayatağı Spor Altyapı'ya transfer oluyor. Futbol hayatına Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nde başlayan Ertuğ, hayalinin gerçeğe dönüşmesinden dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade etti. Gelecekte 1'inci ve 2'nci lig takımlarında oynamayı hedeflediğini belirtti.

05.09.2024 13:38
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Eskişehir Sağlıkspor'da oynayan 17 yaşındaki Cumali Arda Ertuğ, Bursa 1. Amatör Küme'de mücadele eden TSE Arabayatağı Spor Altyapı'ya transfer oluyor.

Yaklaşık 2 yıl Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nde, 4 yıldır da Eskişehir Sağlıkspor'da oynayan Cumali Arda Ertuğ, önümüzdeki günlerde Bursa'ya gitmeye hazırlanıyor. Kalecilik mevkiinde oynayan Ertuğ, Bursa 1. Amatör Küme'de mücadele eden TSE Arabayatağı Spor Altyapı'ya transfer oluyor. Bu transferin kendisini çok mutlu ettiğini ve büyük heyecan yaşadığını söyleyen Ertuğ, ilerleyen yıllarda 1'inci ve 2'nci lig takımlarında oynamayı hedefliyor.

"1'inci ve 2'nci lig takımlarında oynamak istiyorum"

Çocukluğundan beri futbolla iç içe olan 17 yaşındaki Cumali Arda Ertuğ, "Çok mutluyum. En başta en büyük hayalim buydu zaten. Hayalleri gerçeğe dökmek aşırı mutlu ediyor. Motivasyon ve moral veriyor. Normal bir insan isteyerek yapamaz. Birilerinin elinden tutması gerekiyor. Bir destek olmadığı sürece ne kadar isterseniz isteyin, gerekirse çok iyi olun ama sonuç olarak başarısız oluyor. Herkesin hayali böyle suya düşüyor ama benimki düşmedi. Ben o yüzden çok mutluyum. Bir yandan da şanslı hissediyorum. Daha üst liglerde daha büyük başarılar elde etmek, olursa 1'nci ve 2'nci lgitakımlarında oynamak istiyorum. Bu süreçte beni Bursa'da izleyen Ercan Özkan hocama teşekkür ediyorum. Allah kaza bela vermezse, sakatlık olmazsa kendim için bir gelecek oluşturmak istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cumali Arda Ertuğ, TSE Arabayatağı Spor'a Transfer Oldu - Son Dakika

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