Kulüplerarası Briç Şampiyonası tüm hızı ile devam ediyor - Son Dakika
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Kulüplerarası Briç Şampiyonası tüm hızı ile devam ediyor

09.08.2022 15:22
Kulüplerarası Briç Şampiyonası tüm hızı ile devam ediyor

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen 2022 Türkiye Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nda mücadeleler devam ediyor.

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen 2022 Türkiye Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nda mücadeleler devam ediyor. Perşembe günü kazananın ilan edileceğini belirten Türkiye Briç Federasyonu Baş Hakemi Fahir Üzüm, "Şu an Türkiye'nin en önemli Briç Şampiyonası oynanıyor" dedi.

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen 2022 Türkiye Kulüplerarası Briç Şampiyonası maçları devam ediyor. 6 Ağustos Cumartesi Günü başlayan turnuvaya, Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 80 takım katılım gösterdi. Bugün itibarı ile ilk 16'ya kalan sporcular, akşamüstü çeyrek finalin ilk iki devresini yarın sabah ise üçüncü devresini oynayacak. Kulüplerin aldıkları derecelere göre federasyondaki oy sayısının belirlendiğini ifade eden Türkiye Briç Federasyonu Baş Hakemi Fahir Üzümcü, "Şu an Türkiye'nin en önemli Briç Şampiyonası oynanıyor" şeklinde konuştu.

"Perşembe günü finalistlerin ve şampiyonanın kazananını ilan edeceğiz"

Briç Şampiyonası'na, her takımın en fazla 10 en az ise 4 sporcu ile katılabileceğinden bahseden hakem Üzümcü, "Ortalama 8 sporcunun mücadele ettiği bu turnuvada toplamda 640'a yakın sporcu mevcut. Lig usulü ile başladığımız turnuva şu an elemeli olarak devam etmektedir. 11 Ağustos Perşembe günü finalistler ve şampiyonanın kazanını ilan edeceğiz" dedi.

"Turnuvaya katılan sporcuların yaş ortalaması 60'a yakın"

Her maçı internet üzerinden yayımlandıklarını belirten Üzümcü, "Turnuvaya katılan sporcuların yaş ortalaması 60'a yakın diyebilirim. Briçte olgunlaşma yaşı da zaten 40'tan sonra başlıyor. Bu branş, akıl sporu olduğu için herhangi bir fiziksel handikap büyük sorun teşkil etmiyor. Diğer sporlar ile karşılaştıracak olursak da beynin farklı kas gruplarını çalıştırıyor diye tarif edebilirim" diye ifade etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Anıl Gül, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüplerarası Briç Şampiyonası tüm hızı ile devam ediyor - Son Dakika

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