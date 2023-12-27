Eskişehirli 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Destek Bekliyor

Slovakya'da çeşitli başarılar elde edip, Bulgaristan'da da hem tekte derece alan hem de takım olarak Balkan Şampiyonu olan Eskişehirli 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, gelecek turnuvalara gidebilmek için destek bekliyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Badminton Milli Takım Antrenörü Volkan Şener'in çalıştırıldığı 'Altın Jenerasyon' olarak adlandırılan 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, ülke çapında ve Avrupa'da katıldığı turnuvalardan madalyalarla Eskişehir'e döndü. 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'ndan 1 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 1 de üçüncülük elde eden Eskişehirli sporcular, oradan direkt Avrupa Şampiyonası'na puan veren turnuvaya atılmak üzere Slovakya'ya gitti. Milli takım orada da 2 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük aldı. Slovakya'dan sonra Bulgaristan'a geçen ve burada düzenlenen Balkan Şampiyonası'na katılan takımda tek kadınlarda sporcular birinci, ikinci ve üçüncü olurken, ayrıca milliler, takım halinde de Balkan şampiyonluğu kazandı. Başarılarının ardından milli takım, Eskişehir'e döner dönmez 15 Yaş Avrupa Şampiyonası seçmelerinin hazırlıklarına başladı. Ülke genelinde yapılan turnuvalar ve Avrupa'daki müsabakalardan adeta madalyaları toplayıp Eskişehir'e dönen takımın en önemli sorunu ise sponsor bulmak. Antrenör Şener, yakın zamanda 'Eskişehir'de Sporun Geleceği Çalıştayı' düzenlediğini ama gerekli desteği bulamadıkları için turnuvalara katılmakta güçlük çektiklerini hatırlattı.

"Avrupa'da dereceler elde ettik"

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Badminton Milli Takım Antrenörü Volkan Şener, aldıkları başarı ve turnuvalar hakkında şöyle konuştu:

"Ekim ayında 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada 2 kızımız final oynadı, karşılıklı rakip oldular. Bir Türkiye şampiyonumuz bir de Türkiye ikinciliği aldı tek kadınlarda, ayrıca çift kadınlarda Türkiye şampiyonu olduk. Çift erkeklerde de Türkiye üçüncüsü olduk. O turnuvanın akabinde Slovakya'da bir turnuva vardı, Avrupa şampiyonasına puan veren bir turnuva orda da tek kadınlarda şampiyon olduk, yine tek kadınlarda üçüncü olduk. Çift kadınlarda şampiyon olup, çift erkeklerde de ikinci olduk. Daha sonra Bulgaristan'da Balkan şampiyonası katıldık, Balkan şampiyonasında da çok büyük bir derece elde ettik. Hem takım halinde Balkan şampiyonu olduk hem de tek kadınlarda; Balkan şampiyonu, ikincisi ve üçüncüsü olduk. Yani ilk 3 bizim sporcularımızdan oluştu. Ayrıca çift kadınlarda yine Balkan Şampiyonu oldu. Büyük dereceler elde ettik. Türkiye şampiyonasında 850 kişi katıldı. 850 kişilik bir turnuvadan şampiyon çıkardık. Avrupa şampiyonasına puan veren Slovakya'da ise 16 ülkemin olduğu bir turnuvaydı, yine kalabalık bir turnuvaydı. Balkan şampiyonasında da Balkan ülkelerinin olduğu ya 6 ya da 8 ülke vardı, tam sayısını hatırlamıyorum. Orada da dereceler elde ettik. Bizim için hazırlık dönemi yazındı, yoğun çalıştık. Sabah 9'dan akşam 11'e kadar. Gerek genel gerek özel antrenmanlar yaptık. Kondisyonları da çok iyi çalıştık. Şu an bir aylık bir dönemimiz var. Bu dönemde bir hazırlık dönemimiz olacak. Hemen akabinde 15 Yaş Avrupa Şampiyonası seçmesi var, lig maçlarımız var. Bu sene lig başlıyor. Yeni federasyonla beraber lige katılacağız inşallah. Ligde de Eskişehir'i temsil edeceğiz. DSİ Bent Spor Kulübü sporcuları var içlerinde, Eskişehir Gençlik Hizmetleri'nin sporcuları var."

"Sadece devletimizden değil özel kuruluşların da bize yardım etmesi lazım"

Gerekli desteği göremediklerinin altını çizen antrenör Şener, "Sadece Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sağladığı imkanlarla biz bunları yapabiliyoruz. Keşke belediyelerimiz, kulüplere sponsor olacak şirketler, olsa daha büyük başarılara imza atacağız. Çünkü bizim hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlar için bu bir ekip işi sadece bizim emeğimizle biz bu kadarını yapabiliyoruz. Bunun devamını desteklerle yapabiliriz. Destek bekliyoruz. Sadece devletimizden değil, özel kuruluşların da bize yardım etmesi lazım ki gerçekten masraflı bir branş, destek bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi, spor çalıştayı yaptı. Eskişehir'deki sporu nasıl daha ileriye götürürüz diye ama sonuçlarını bekleyeceğiz, göreceğiz "dedi.

Irmak Rana Yemişen: "Birinci olarak Türkiye'yi temsil ettik"

İkizi ile birlikte milli takımda yer alan Irmak Rana Yemişen, katıldığı 2'si Avrupa'da olmak üzere 3 turnuvadan 6 birincilikle Eskişehir'e döndü. Oldukça mutlu olan fakat destek eksikliğine değinen Yemişen, "15 Yaş Türkiye Badminton Şampiyonası'na katıldım, Çorum'daydı. Onda tek kadınlarda ve çift kadınlarda birinci olum. Slovakya'da U15'e katıldık. Tekrardan tekte ve çiftte birinci olduk. Bulgaristan Balkan Şampiyonası vardı, onda da tekrardan tekte ve çiftte birinciliği kazandık. Gruplarda da birinci olarak Türkiye'yi temsil ettik. Aslında tabii herkes yoruyor da bir tane Bulgar, rakibimle yaptım onda çok zorlandım. Bir de ikizimle yaptığım maçta çok zorlandım. Öncelikle bizim tabii ki daha çok başarı ve daha çok ileri gitmemiz için sponsor desteğine ihtiyacımız var. Fakat şu anlık umduğumuz desteği bulamıyoruz inşallah bulacağız. Destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR