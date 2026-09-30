Eskişehirli atlet Ayşe Babür, Romanya'da 6 madalya ve 2 Türkiye rekoru kazandı - Son Dakika
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Eskişehirli atlet Ayşe Babür, Romanya'da 6 madalya ve 2 Türkiye rekoru kazandı

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Eskişehirli atlet Ayşe Babür, Romanya\'da 6 madalya ve 2 Türkiye rekoru kazandı
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Eskişehirli master atlet Ayşe Babür, Romanya'nın Craiova kentindeki Masterlar Atletizm Balkan Şampiyonası'nda 6 madalya kazanıp iki Türkiye rekoruna imza attı. 70-74 yaş grubunda yarışan Babür, atmalar pentatlonunda 2 bin 175 puanla kendi Türkiye rekorunu geliştirdi.

Eskişehirli master atlet Ayşe Babür, Romanya'daki 35. Masterlar Atletizm Balkan Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı, iki Türkiye rekoruna imza attı.

Craiova kentinde 17-20 Eylül'de gerçekleştirilen şampiyonada 70-74 yaş grubunda yarışan Babür, çekiç, gülle, disk, cirit ve ağırlık atmanın yanı sıra 3 adım atlama ve bayrak yarışlarında Türkiye'yi temsil etti.

Atletizmle yaklaşık 30 yıldır ilgilenen Babür, şampiyonada çekiç atmada 19,35, gülle atmada 5,92, disk atmada 14,96, cirit atmada 10,28 ve ağırlık atmada 8,24 metrelik dereceler elde etti.

Babür, "çekiç atma", "ağırlık atma", "atma pentatlonu", "4x100 metre bayrak", "Balkan bayrak yarış"larında altın, "üç adım atlama" branşında ise gümüş madalya kazandı.

Babür ayrıca takımıyla birlikte "4x100 Balkan Bayrak" yarışında Türkiye rekoru kırdı.

Şampiyonada 2 bin 309 puanla, 5 altın ve 1 gümüş madalyaya ulaşan Babür, 70-74 yaş kadınlar atmalar pentatlonunda 2 bin 175 puanla kendisine ait Türkiye master rekorunu geliştirdi.

Bugüne kadar kariyerinde toplam 300'ün üzerinde madalyası bulunan Babür, Türkiye'yi temsil ettiği Balkan ve Avrupa şampiyonalarında toplam 40'ıncı madalyasını kazandı.

Ayşe Babür, AA muhabirine, atletizmde yaklaşık yaklaşık 20 yıldır profesyonel yarışmalara katıldığını söyledi.

Pentatlonda 5 branşta mücadele ettiğini anlatan Babür, "Pentatlonda 5 branş var. Çekiç atma, kendi ana branşım. Ağırlık atma, 3 adım atma, iki tane de bayrak, 4x100 karışık bayrak ve 4x100 bayanlar bayrak yarışında. Bunları 3 günde yaptık. Sabah saat 9'da başladık, 17.30'a kadar pentatlon yaptık." diye konuştu.

Pentatlonda kendi yaş grubunda 5 sporcunun yarıştığını dile getiren Babür, farklı ülkelerden sporcularla mücadele ettiğini kaydetti.

Başarılarının gençlere örnek olmasını istiyor

Ayşe Babür, elde ettiği başarıların genç ve ileri yaştaki sporcular için örnek olmasını istediğini vurguladı.

Herkesi düzenli spor yapmaya davet eden Babür, "Gençler beni örnek alarak benim gibi her gün spor yapsınlar. Güzel başarılar elde etsinler." ifadelerini kullandı.

Babür, başarısında kendisini spora teşvik eden Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Anıl Onur Mercanoğlu'nun önemli katkısı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu başarımda büyük katkısı olan Mercanoğlu'na çok teşekkür ederim. Her gün benimle ilgilenmesi ve bana 'Hadi ne zaman geliyorsun spora?' demesi beni daha da teşvik etti. Bu başarıyı böyle elde ettim. ESTÜ'de antrenmanlarımı yapıyorum. Dekan Prof. Dr. Serdar Kocaekşi ve dekan yardımcıları ile Doç. Dr. Celil Kaçoğlu'na bana bu imkanı sağladıkları için ayrıca teşekkür ederim."

Atletizmi uzun yıllardır yaşamının bir parçası haline getiren Babür, yeni yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
AtletizmRomanyaTürkiyeSporSon Dakika

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