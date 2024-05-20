Eskişehirli Atlet Eda Nur Tulum, Mısır\'da 3. oldu

Spor

Mısır'da gerçekleştirilen U23 Akdeniz Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan milli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum, 400 metre koşuda 3'üncülük elde etti.

U23 Akdeniz Şampiyonası, 18-19 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın İsmaili şehrinde yapıldı. Şampiyonaya Eskişehir'den katılan milli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum, 400 metre koşuda 3'üncü oldu. Tulum, elde ettiği başarıyla memleketini gururlandırırken, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapmış olduğu bir paylaşım ile genç sporcuyu ve antrenörü tebrik edip başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR