Eskişehirli sporcu eskrim turnuvasında 3'üncü oldu - Son Dakika
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Eskişehirli sporcu eskrim turnuvasında 3'üncü oldu

16.10.2022 11:50
Eskişehirli sporcu eskrim turnuvasında 3'üncü oldu

Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız, Antalya Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası'nda 3'üncü oldu.

Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız, Antalya Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası'nda 3'üncü oldu.

Antalya'da bulunan bir otelde gerçekleştirilen Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası sona erdi. Türkiye'den 10 ilin yanı sıra, Kazakistan ve Suudi Arabistan'dan gelen eskrimcilere de ev sahipliği yapan turnuvada; 53'ü erkek olmak üzere toplamda 86 sporcu ter döktü. Turnuvaya Eskişehir'den katılan eskrim sporcusu Muhammed Anasız, derece elde etmeyi başardı. Anasız, turnuvayı 3'üncü tamamlayarak madalya kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcunun elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, bundan sonraki spor hayatında da başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Eskişehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli sporcu eskrim turnuvasında 3'üncü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli sporcu eskrim turnuvasında 3'üncü oldu - Son Dakika
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